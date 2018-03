Joalharia quer duplicar exportações e chegar aos 150 milhões em 2022

A joalharia portuguesa quer mais do que duplicar as suas exportações nos próximos cinco anos. O objetivo é chegar a 2022 com 150 milhões de euros vendidos nos mercados internacionais, contra os atuais 71 milhões. Um valor que parece pequeno, num setor com um volume de negócios anual da ordem dos 700 milhões, mas a verdade é que, em 2010, as exportações de joias portuguesas valiam, apenas, 20 milhões de euros. Três milhões de euros é quanto a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) tem no projeto de internacionalização conjunto aprovado no âmbito do Portugal 2020 para apoiar a presença de 60 empresas portuguesas em meia centena de feiras, missões empresarias e outros eventos no mundo.

A indústria marcou presença na Inhorgenta, em Munique, com uma participação recorde: 15 marcas portuguesas, dez das quais são jovens promessas que nascem com uma vocação internacional quase inata. É o caso de Inês Rio, que passou pela Gatto e pela Topázio mas decidiu, em 2016, criar a sua marca. Estudou em Milão, tem hoje amigos “em todo o mundo”, bem como uma relação muito próxima com Londres, onde vive a sua irmã. E onde conta já com alguns clientes, designadamente o diretor-geral da Tom Ford em Inglaterra.

Também a Sara Coutinho criou a Mater Jewellery Tales há pouco mais de dois anos, em resultado de um projeto de aceleração da Associação Nacional de Jovens Empresários. Mas exporta já 35% das suas peças, tendo clientes na Suíça, França, Bélgica, Itália e Holanda, tendo conquistado, na feira de Munique, um novo mercado: o Canadá.

Já Conceição Neves marcou presença em Munique com demonstrações ao vivo do seu trabalho, na arte da filigrana, que muito entusiasmaram os visitantes. Natural de Gondomar, Conceição seguiu os passos da mãe, contra sua vontade, como ‘enchedeira’ – assim são conhecidas as artesãs que fazem o rendilhado delicado que preenche as molduras das peças de filigrana. A mãe queria melhor futuro para a filha que, às escondidas, ia testando a arte que aprendeu vendo a vendo a mãe praticar, dia após dias. Já adulta, trabalhou sete anos como criadora de filigrana para uma multinacional. “Um dia cansei-me e decidi que era altura de avançar sozinha”, explica. Assim nasceu, em 2015, a sua marca em nome próprio.

Hoje vende as suas peças em Londres, na Suíça ou na Austrália, além de produzir joias em filigrana para as grandes marcas internacionais, mas sobre as quais tem de manter sigilo. Embora se saiba que os dois corações de filigrana oferecidos pela Douro Azul a Sara Sampaio e a Joss Stone foram produzidos por si. Mas não só. Também fez, em 2016, umas largas centenas de corações e arcadas portuguesas, em prata e em prata com banho de ouro, para uns modelos de sandálias de edição limitada da marca Christian Louboutin.

Conceição Neves esteve em Munique em representação da Rota da Filigrana de Gondomar, o maior núcleo produtor desta técnica artesanal e que criou um roteiro de turismo industrial, promovendo a visita a seis oficinas aderentes e ao Cindor, o centro de formação profissional da indústria. Carlos Brás, vereador da Câmara de Gondomar, explica que a rota, apesar de criada apenas em março de 2016, foi já visitada por mais de cinco mil pessoas. A parceria com operadores turísticos e com a Scenic Cruises, especialista em cruzeiros no Douro, tem ajudado a trazer turistas brasileiros, canadianos, norte-americano e até australianos.

E para combater a “ameaça da filigrana injetada”, que vem, essencialmente, do oriente, as autarquias de Gondomar e Póvoa do Lanhoso têm “praticamente concluído” o processo de certificação da filigrana de Portugal, que passará a ostentar um selo de garantia. Uma forma de distinguir os dois produtos e de ajudar à valorização dos artesãos portugueses. “A filigrana tem potencial para ser um artigo de luxo pela elevada incorporação de trabalho que tem, em que não há uma peça igual a outra”, frisa Carlos Brás. As duas autarquias pretendem candidatar a filigrana portuguesa a Património Imaterial da Humanidade.

Reinventar a filigrana, dando-lhe um cunho de modernidade, é o que faz Sara Sousa Pinto que, durante 21 anos, trabalhou para uma empresa de alta joalharia cujo fecho, em 2009, levou a artesã a avançar por conta própria. Hoje, a equipa é formado por oito artesãos. Esteve pela primeira vez na Inhorgenta, em Munique, e saiu muito satisfeita, com uma encomenda de uma cadeia de 30 lojas na Rússia. Em Portugal, as peças de Sara Sousa Pinto estão à venda, desde novembro, no espaço Portuguese Jewellery no El Corte Inglés de Lisboa, uma parceria com a AORP.

A pequena dimensão das empresas do setor “é a maior fragilidade” da indústria, reconhece Fátima Santos, diretora-geral da AORP, lembrando que o setor está assente em micro unidades. Basta ter em conta que o setor tem 4237 empresas e menos de 11 mil trabalhadores, ou seja, menos de três trabalhadores, em média, por empresa. A Galeiras é uma exceção: tem 20 trabalhadores. É uma empresa familiar, fundada pelos pais, e que hoje é gerida pelos três irmãos. Exporta 70% da sua produção, para 19 países distintos, em especial na Europa, e que marca presença nas principais feiras internacionais em busca de novos clientes.

A Galeiras produz para outras marcas e está confortável assim, embora, um dia, admita avançar com uma marca própria. A longo prazo. “A marca própria não dá a rotatividade de produção que obtemos com o private label . E temos já clientes fidelizados e com um relacionamento de confiança de muitos anos”, diz António José Galeiras.

A falta de uma marca forte, numa indústria “sem tradição exportadora”, é uma dificuldade lá fora, mas o setor impõe-se pela qualidade. “Estivemos sempre muito focados no mercado interno, chegamos tarde aos mercados internacionais, mas acabamos por surpreender pelas características intrínsecas do que somos, com peças de elevado valor acrescentado, com acabamentos perfeitos e uma enorme dose de manualidade. Seduzimos pela contemporaneidade das nossas peças e pelo arrojo, características que vão definir a nova ourivesaria portuguesa”, garante Fátima Santos. Para a AORP, o “grande desafio” da indústria é conseguir valorizar a sua produção. “Validamos lá fora que temos a componente de bem saber fazer, temos, também, que saber vender bem esta nossa capacidade de fazer peças únicas, verdadeiramente únicas, no sentido em que, sendo este um trabalho manual, não há uma joia igual a outra. O preço é que, ainda, não corresponde ao valor das peças. É um caminho que temos de percorrer”, defende.

Presente pela terceira vez na Inhorgenta, Liliana Guerreiro faz um balanço “muito positivo” da feira. “Tivemos mais do dobro das encomendas do ano passado”, afirma a designer. A sua coleção mais recente, a Dew, em ouro e diamantes, foi a mais procurada e a marca conseguiu não só conquistar clientes de novos mercados, como a Holanda e a Áustria, mas, também, alargar a sua presença a mais cidades de países como a Bélgica, a Alemanha e Itália. Em maio, Liliana terá as suas peças em exposição e venda na galeria Multiple, em Hasselt, na Bélgica, um espaço de joalharia que, a cada seis semanas, faz uma exposição de um artista convidado. O convite a Liliana Guerreiro para que aí apresentasse uma pequena mostra das suas melhores peças aconteceu em 2017 e vai, agora, tomar forma.

Repetente foi, também, António Teixeira, da Astorga Jewels, que apresentou as suas peças em Munique pelo sexto ano consecutivo. Com 28 anos de experiência no mercado joalheiro, António Teixeira estabeleceu-se por conta própria em 1993 e dedicou-se à produção de joias em ouro. Astorga, nome de família, pareceu-lhe “apelativo para trabalhar a marca”. A presença internacional, com a ida regular a feiras, começou a ser preparada a partir de 2011 e, embora a maior parte das suas vendas ainda ocorram em Portugal, os mercados externos começam já a ter “algum peso”, com clientes em França, Alemanha, Holanda, Itália e Bélgica, entre outros. O disparar das cotações do ouro, cujo preço quintuplicou, levou António Teixeira a redesenhar a sua coleção. “Muita gente provavelmente não sabe, mas o nosso lucro só está no design. Hoje, precisamos de gastar cinco vezes mais dinheiro em matéria-prima para ter o mesmo rendimento e, por isso, decidimos fazer uma coleção que é um mix de ouro e prata”, explica. Que mais-valias têm os joalheiros portugueses a oferecer ao mundo? “A arte, um design que é muito adaptado à nossa cultura, mas que é inovador noutros mercados e, claro, a qualidade da nossa mão de obra”, argumenta.

* A jornalista visitou a Munique a convite da AORP