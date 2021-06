Joalharia retoma agenda internacional com exposição em Milão

Ao fim de mais de um ano de interregno forçado, a joalharia portuguesa está de volta aos palcos internacionais, com uma mostra de seis marcas nacionais em Milão, no âmbito do showcase Portuguese Jewellery Collective.

A iniciativa é da AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal e vai percorrer os principais destinos de exportação das joias nacionais. A primeira paragem é em Milão e acontece já amanhã. Arte Nova Jewellery, CINCO, Galeiras, Tashi, Wonther e Fiordy são as seis marcas que estarão representadas. "Com perfis heterogéneos, partilham em comum uma abordagem contemporânea à joalharia portuguesa, vocacionada para a nova geração de consumo, privilegiando materiais sustentáveis e os canais digitais de contacto", destaca a AORP em comunicado.

A mostra coletiva é organizada em parceria com o estúdio milanês Zeta Studio e pretende mostrar o que de melhor Portugal sabe fazer na joalharia a compradores de grandes armazéns, cadeias de retalho, galerias e concept stores italianos e internacionais com representação em Itália. O evento é, ainda, dirigido às revistas especializadas no setor da moda e aos líderes de opinião na indústria.

"É imperativo regressarmos aos mercados internacionais, liderando o setor no sentido de encontrar novos formatos de abordagem aos compradores e ao consumidor final. É inegável que a forma de fazer negócios, sobretudo no contexto internacional, mudou e, enquanto Associação, compete-nos guiar as empresas do setor na sua trajetória de adaptação e redefinição estratégica", destaca o presidente da associação, Nuno Marinho.

Além desta mostra coletiva, que irá percorrer outros destinos, ainda por definir, o calendário internacional de feiras do setor para o segundo semestre contempla certames como a Bijorhca, em Paris, a Vicenzaoro, na cidade italiana de Vicenza, a MadridJoya, em Espanha, bem como a Jewellery & Gem World, em Hong Kong e a Sieraad, em Amesterdão.