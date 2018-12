João Fernandes é o novo presidente da Associação Turismo do Algarve

O atual presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, foi esta segunda-feira eleito presidente da Associação Turismo do Algarve (ATA) e vai acumular a presidência das duas entidades.

A votação foi realizada em assembleia-geral eleitoral, no edifício da RTA em Faro, onde os 186 sócios votantes, com direito a 223 votos, deram a vitória à lista A, com 116 votos, mais dez do que obteve a lista B, liderada pelo anterior presidente da ATA, Carlos Luís.

Antes das eleições, o candidato derrotado alertou, numa carta aberta, para a possibilidade de um organismo público – a Região de Turismo do Algarve – “assumir a presidência e a vice-presidência de uma associação de direito privado”.

As declarações foram desvalorizadas pelo candidato eleito, João Fernandes, que destacou a existência de “duas propostas diferentes, que foram sufragadas pelos sócios”.

Além disso, referiu, as duas organizações “são complementares na sua ação”, sendo possível mobilizar os recursos de forma mais eficaz”.

O novo presidente da ATA salientou ainda que apresenta uma equipa “mais jovem e mais qualificada”, e anunciou que pretende “criar um plano de produto e mercado para as questões que o Brexit levanta e que afetam o mercado britânico, o principal emissor de turistas no Algarve”.