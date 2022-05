João Galamba: "Temos todo o setor eólico offshore a olhar para Portugal"

João Galamba, secretário de Estado da Energia, Ambiente e Transição Energética © PAULO SPRANGER/Global Imagens

O Governo pretende lançar, em 2023, o primeiro leilão de energia eólica offshore, para uma potência instalada de 6 a 8 gigawatts, e garante que "todas as grandes empresas de eólica offshores estão a olhar atentamente" para Portugal.

A meta foi avançada por João Galamba, secretário de Estado da Energia, no painel "Fronteiras tecnológicas nas renováveis", em que participou esta manhã na Hannover Messe, na Alemanha, e, aos jornalistas, especificou que, com as necessidades crescentes de energia elétrica criadas pela descarbonização energética, mas, também, pela industrialização gerada por essa mesma descarbonização, é preciso "olhar para o mar como complemento" à instalação de projetos eólicos em terra.

Referindo a atenção de grandes grupos como a EDP e a Engie, que têm um consórcio próprio para o eólico offshore, mas também da espanhola Iberdrola e da dinamarquesa Orsted, entre outras, este responsável sustentou: "Há muitos interessados, temos tido reuniões e têm-nos pedido reuniões as maiores empresas europeias e mundiais deste setor. Temos, neste momento, todo o setor eólico a olhar para Portugal e muito interessado em vir para Portugal e nós, obviamente, queremos tirar partido desse interesse e começar, o quanto antes, os trabalhos, porque este leilão dá muito mais trabalho do que os outros, é muito mais complexo, envolve várias áreas governativas e a industrialização de portos"

E, por isso, vai ser criado um grupo de trabalho, que envolvera a REN, a DGEG e as entidades do Ministério do Mar, grupo previsto já no diploma do setor elétrico nacional que foi publicado em janeiro. "Estamos a finalizar esse despacho para dar início aos trabalhos preparatórios para lançar o leilão eólico offshore", disse, especificando que as necessidades de eletricidade vão ser imensas. "É mesmo muita, muita eletricidade. Nós temos projetos em Portugal que podem representar 10 a 20% do consumo global de eletricidade; as necessidades de eletricidade que temos para este caminho pela frente são muito grandes e, portanto, o mar é uma alternativa", defendeu, lembrando que a redução de custos da tecnologia "está a acompanhar o que aconteceu noutras áreas faz renováveis, está bastante acelerada".

Lembrando que, atendendo às características da placa continental na costa portuguesa, a única possibilidade é a instalação de projetos de eólica offshore flutuante, mas que já vários países que fizeram leilões, nomeadamente a Escócia recentemente, "foram muito bem sucedidos" e Portugal, com base nessas experiências, entende que "estamos em condições [de avançar]". Será tão rápido quanto o Governo consiga montar e lançar o processo, "muito provavelmente em 2023".

*Em Hannover. A jornalista viajou a convite da Siemens