João Leão admite uma taxa de desemprego abaixo do esperado para este ano

O ministro das Finanças, João Leão, intervém durante o debate parlamentar, na Assembleia da República, em Lisboa, 29 de abril de 2021. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O ministro das Finanças admitiu esta quarta-feira que a taxa de desemprego no final deste ano poderá ficar abaixo dos 7,3% previstos pelo governo no Programa de Estabilidade 2021-2025 (PE2021-25).

"Olhe para a taxa de desemprego: 6,5%. Provavelmente, no cômputo do ano até vai ficar abaixo do que temos no nosso Programa de Estabilidade", afirmou João Leão em resposta à deputada do CDS, Cecília Meireles que questionou o ministro sobre a eficácia das medidas de apoio às empresas.

"O principal indicador da eficácia destas medidas é que a taxa de desemprego anunciada hoje pelo INE está em valores muito abaixo do que era expectável", atirou João Leão.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego terá recuado em março para 6,5%, caindo três décimas face ao mês anterior, e ficando num mínimo desde maio do ano passado. Porém, fica ainda duas décimas acima da taxa registada há um ano.

O INE aponta a melhorias mensais nos números de desemprego, emprego e também na taxa de subutilização do trabalho naquele que foi o mês de início do processo de desconfinamento das atividades.

Nos dados hoje divulgados, o INE aponta a uma quebra de 4,2% no número de desempregados em março, face ao mês precedente, estimando um universo de 328,6 mil desempregados no último mês. São menos 14,3 mil desempregados contabilizados relativamente a fevereiro.

Retoma está em curso

Na intervenção inicial, o ministro das Finanças disse estar convicto de que a recuperação da economia já está em curso e que o país não vai voltar a confinar.

"A recuperação está em andamento", começou por afirmar João Leão na abertura do debate sobre o Programa de Estabilidade 2021-2025 (PE202-25), na Assembleia da República, citando um conjunto de dados recentes que suportam o argumento, como a recuperação do emprego, o aumento das vendas do comércio e a recuperação dos indicadores de confiança dos consumidores.

"Alguns indicadores mais recentes já mostram a recuperação da economia", continuou o ministro das Finanças no debate da defesa do PE 2021-25. Acrescentando ainda que os dados do emprego e do desemprego também apontam para melhorias da atividade. "Hoje mesmo o INE divulgou que o desemprego recuou em março para uma taxa de desemprego de 6,5% e que o emprego aumentou. As vendas do comércio, em concreto produtos não alimentares, recuperaram para níveis de praticamente um ano", indicou.

"Os indicadores de confiança dos consumidores e o clima económico aumentaram de forma expressiva em março e em abril. As compras de multibanco dos residentes cresceram 14% face ao período pré-pandemia e as exportações de bens aumentaram 6% no primeiro trimestre, face ao período homólogo", apontou.