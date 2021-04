João Leão contra a criação de um imposto de solidariedade

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro das Finanças não vê com bons olhos a criação de um imposto de solidariedade especial que ajudasse a anular as assimetrias em Portugal, porque, diz, isso criaria "instabilidade, incerteza e menor confiança, o que não seria positivo para a recuperação", a prioridade do Governo.

João Leão reconhece que é preciso "reduzir as desigualdades que a pandemia acentuou", mas acredita que isso se faz através do aumento do salário mínimo, mas também dos salários médios e médios-baixos "que é preciso igualmente garantir que também sobem". E reitera, tal como avançou ontem na apresentação do cenário macroeconómico do Programa de Estabilidade 2021-2025, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, que não estão previstas medidas de contenção nem de austeridade, porque "existe espaço para a recuperação económica, com uma gestão rigorosa".

Em entrevista ao jornal Expresso, o ministro explica que o PIB de 2021 está a ser revisto em baixa por causa da terceira vaga da pandemia, "que foi muito mais intensa do que o antecipado", mas que, só por si, não exige um orçamento retificativo. Pelo menos, para já. Se houver novo confinamento este ano, a "a situação já poderá ser diferente".

Sobre as moratórias, o ministro admite que foram utilizadas "de forma mais extensa" em Portugal do que noutros países, mas que isso "também deu mais condições de financiamento às empresas". O Governo está a fazer "um trabalho exigente de avaliação para perceber os riscos", mas os sinais que recebe de outros países, onde as moratórias já terminaram, é de que o processo "foi mais pacífico do que se antecipava". A extensão desta medida para além de setembro pode estar em aberto, mas sujeita a decisão da autoridade bancária europeia (EBA) e só para os setores mais afetados pela crise e "se no verão não conseguirem recuperar devidamente". De qualquer forma, garante, "a questão não está a ser equacionada" pela EBA ainda.

Na entrevista, João Leão promete que não haverá agravamento de impostos, em 2022, mas também não haverá descida. Quanto ao dinheiro da 'bazuca' europeia, chegará, "ainda este ano", à economia, com um impulso "muito significativo" a partir de 2022. "Até 2026, o impacto será superior a €20 mil milhões. O que faz com que o PIB em 2026 seja 3,5% superior à situação sem "bazuca"", diz o ministro.