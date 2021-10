O ministro das Finanças, João Leão, fala sobre a proposta governamental de Orçamento do Estado para 2022, durante conferência de imprensa no Ministério das Finanças © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou nesta sexta-feira que a economia portuguesa cresceu 4,2% no terceiro trimestre deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Face ao segundo trimestre, o produto interno bruto (PIB) acelerou 2,9% entre julho e setembro. João Leão, ministro das Finanças, em comunicado, defende que estes números "reforçam a confiança de que Portugal continuará a crescer acima da média europeia nos próximos anos, permitindo que o nível de bem-estar dos portugueses convirja com a dos restantes países europeus."

Na nota enviada às redações, o Ministério das Finanças começa por salientar que esta evolução do PIB está "bem acima da média da Zona Euro (3,7% em termos homólogos e 2,2% em cadeia). Face ao trimestre anterior, Portugal apresenta, à data de hoje, o terceiro maior crescimento entre os países da Zona Euro".

Para o gabinete de João Leão, os dados divulgados na estimativa rápida INE "estão em linha com a previsão de um crescimento de 4,8% em 2021 apresentada na proposta de Orçamento de Estado para 2022. O nível alcançado de vacinação, assim como os indicadores avançados, tais como compras e levantamento multibanco efetuadas por estrangeiros, apontam para a continuação de uma forte recuperação até ao final do ano".

O Governo sustenta ainda que entre julho e setembro foi o segundo trimestre consecutivo em que a "economia portuguesa cresce acima da média europeia, retomando a convergência com a Zona Euro que se verificava até à pandemia".

"Entre 2016 e 2019, Portugal apresentou um crescimento acumulado de 11,3%, consideravelmente acima da média da Zona Euro (7,9%). Os dados hoje divulgados confirmam as estimativas das principais instituições que projetam a retoma da trajetória de convergência da economia portuguesa com a média europeia nos próximos anos Estes dados revelam, ainda, que face ao primeiro trimestre do ano, Portugal apresenta o maior crescimento acumulado, superior a 7%, e cerca de 3 pontos acima da média da Zona Euro", defende ainda.