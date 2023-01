João Leão e José Crespo de Carvalho em debate sobre o estado da economia

ISCTE Executive Education © DR

João Leão, ex-ministro das Finanças e professor de Economia no Instituto Universitário de Lisboa, e José Crespo de Carvalho, presidente do Iscte Executive Education e professor de Gestão da instituição, vão debater os caminhos a traçar para uma economia mais forte, dia 15 de fevereiro, entre as 09h30 e as 11h30, no debate "Outlook da Economia Portuguesa e Global", no Auditório Executivo do edifício do Iscte Executive Education, em Lisboa.

A evolução da economia portuguesa, as suas condicionantes e respetivos impactos, a forma como se insere na economia global e quais os projetos que devem ser pensados para tornar Portugal uma economia aberta ao exterior, são alguns dos tópicos a abordar.

O diálogo que pretende adquirir uma visão global da situação económica de Portugal e compreender de que forma pode alavancar a sua competitividade, vai ainda tocar pontos como a inflação, a dívida portuguesa, o PRR, a habitação, a energia, as taxas Euribor, as taxas de referência do Banco Central Europeu e outros fatores que influenciam o desenvolvimento do país.

É possível assistir presencialmente ou através da transmissão em live streaming e inscrever-se através deste link.