João Leão: economia portuguesa está "ligeiramente melhor do que o esperado"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, discursa durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro das Finanças avançou à agência Reuters que, após a crise económica causada pela pandemia, a economia portuguesa está num ponto "ligeiramente melhor do que o esperado".

João Leão desta a importância de uma implementação suave do plano de recuperação europeu. Em relação às regras orçamentais da União Europeia, o ministro destaca que estas devem permanecer flexíveis até 2022. Recorde-se de que a União Europeia suspendeu no ano passado as regras orçamentais devido à crise pandémica.

"Não devemos retirar as regras excecionais demasiado cedo", sublinhou João Leão. Já em outubro o governo português afirmava esperar que as regras orçamentais continuassem suspensas até ao próximo ano, pelo menos.

"Precisamos de espaço para ter medidas temporárias fortes que apoiem a economia", afirmou João Leão, destacando que a "principal preocupação da presidência portuguesa (da UE) passa por atingir uma recuperação rápida e forte da economia, algo que é absolutamente fulcral para a Europa".

Em relação à economia portuguesa, João Leão destaca que o país conseguiu cumprir a meta de um défice orçamental na meta dos 7,3% do PIB. Este ano o Governo vê a economia a crescer a 5,4%, acima da previsão de 3,9% do Banco Central.

Com vários portugueses e empresas a recorrer às moratórias para enfrentar a crise, João Leão afirmou que espera que a transição seja "suave". Com a adesão às moratórias prolongada até dia 31 de março, o fim das moratórias estende-se agora até pelo menos setembro de 2021.

Cumprir com os compromissos do Novo Banco

Na mesma entrevista João Leão afirmou que Portugal irá cumprir com "todos os compromissos" ligados ao Novo Banco - as injeções de capital no banco liderado por António Ramalho têm sido fortemente contestadas.

"Vamos cumprir todos os nossos compromissos, não há problema nenhum com isso... A solução terá de ser (tomada) até maio", disse o ministro, apontando que o Governo ainda está a avaliar como fazê-lo.