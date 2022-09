João Leão, antigo ministro das Finanças de Portugal. © Reinaldo Rodrigues/GLobal Imagens

O ex-ministro das Finanças João Leão não será o próximo diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). O Ministério das Finanças anunciou esta terça-feira de manhã, em comunicado, que a candidatura do português, bem como do antigo lider das finanças do Luxembrugo Pierre Gramegna, foi retirada por "comum acordo no interesse da instituição". com sede no Luxemburgo.

[Em atualização]