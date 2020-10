João Leão: "Governo está preparado para continuar as medidas de apoio ao emprego"

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão (EPA/JOSE SENA GOULAO) © EPA/JOSE SENA GOULAO

João Leão quis rebater as críticas de falta de medidas de apoio às empresas no Orçamento do Estado, afirmando que "o governo está preparado para continuar as medidas de apoio ao emprego deste segundo semestre e de financiar a manutenção de emprego por parte das empresas, financiando parte dos custos de emprego". Para isso, sublinhou que o Orçamento do estado tem uma verba prevista de 900 milhões de euros.

"Temos um orçamento num contexto muito incerto, estamos preparados para canalizar ainda mais apoios para a economia e mais apoios. Queria dar um sinal às empresas: o governo está preparado para continuar as medidas de apoio ao emprego deste segundo semestre e financiar a manutenção de emprego por parte das empresas, financiando parte dos custos de emprego".

O tema quente do Novo Banco esteve também em cima da mesa, com o ministro a afirmar novamente que "o Estado não tem nenhum empréstimo previsto. O fundo de resolução vai pedir empréstimos à banca e essa vai ser uma operação entre o setor financeiro. O governo não vai emprestar um euro ao fundo de resolução. Não está previsto transferir mais do que os 476 milhões de euros", disse ainda, em referência à verba já prevista pelo acordo de venda do banco.

O Fundo de Resolução terá de se financiar em 275 milhões para as despesas previstas em 2021, que correspondem a 100 milhões de euros em juros, e 470 milhões de euros numa injeção para o Novo Banco.

O ministro das Finanças voltou a considerar que este é um orçamento equilibrado, desvalorizando as críticas de que parte de um cenário macroeconómico muito optimista. "As previsões do governo têm sido em linha com outras entidades e os 5,4% de crescimento são um valor em linha com isso. Ainda hoje o FMI apontou para um crescimento de 6% para 2021".

"Estamos com políticas opostas às que foram seguidas na outra crise, estamos a fazer o oposto. Num só ano estamos a por 550 milhões nos bolsos dos portugueses. Num período de crise, não houve um ano em que se reduzisse tanto os impostos, e aumenta-se a liquidez das famílias, sem esquecer que temos de ter em linha a sustentabilidade das contas do Estado e a questão dos juros".

Questionado sobre se este orçamento é uma desilusão, João Leão foi claro: "É natural que venham as exigências, mas o o que é crítico é fortalecer o SNS, proteger o emprego e proteger os rendimentos dos portugueses."