João Leão: “O primeiro desafio é estabilizar o País”

Após a tomada de posse, o novo ministro das Finanças, João Leão, garantiu que é uma “honra poder continuar a servir o País, agora com responsabilidades acrescidas”. Depois de quase cinco anos no Terreiro do Paço, ao lado de Mário Centeno, Leão assume que os desafios atualmente são diferentes dos que viveu até aqui. E sobre o futuro do seu antecessor, o novo governante alinha no discurso do primeiro-ministro e admite que Centeno é uma “hipótese” para o cargo de governador do Banco de Portugal.

A economia portuguesa estava na rota do crescimento. Mas a crise económica e financeira, fruto da pandemia de covid-19, fez o País – e o mundo – mudar de rumo, com o governo a estimar uma recessão de mais de 6% neste ano de 2020. O novo ministro das Finanças sublinha, assim, que o primeiro desafio que tem pela frente é a estabilização do País, tanto em termos económicos como em termos sociais.

“O lugar das contas certas construímos em conjunto com Mário Centeno. Agora colocam-se novos desafios. O primeiro é conseguir estabilizar o País quer em termos económicos, no apoio às empresas e à sua liquidez e ao investimento, quer em termos sociais na proteção do rendimento das famílias”, disse em resposta a uma questão dos jornalistas, transmitida pelas televisões.

Apesar das “contas certas” ter sido o objetivo do seu antecessor, João Leão não escondeu que o rigor é para manter. “É sempre importante, e todos os portugueses entendem isso, gerir o País com rigor e responsabilidade. Só assim conseguimos ter recursos para garantir recuperação de rendimentos para todos. Não podemos dar passos maiores que a perna. Temos de gerir as contas com rigor para garantir estabilidade para todos”.

Questionado sobre quais os objetivos para o final da legislatura, o novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão explica que o foco estará na estabilização de Portugal. “Sem estabilizar o País, salvar as empresas e proteger os postos de trabalho, não teremos uma economia em condições de crescer a partir do final do ano e do próximo. Só com crescimento económico é que vamos conseguir estabilizar as contas públicas e é isso que se espera de nós a médio prazo”.

Quanto ao futuro de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal, João Leão disse que este não era “o momento oportuno” para abordar o tema. Contudo, e perante a insistência dos jornalistas, que recordaram que o primeiro-ministro tinha já admitido que Centeno era uma possibilidade, Leão disse: “é óbvio que é uma hipótese, uma excelente hipótese”.