João Leão quer transformar a TAP numa nova CGD, sem depender do Estado

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, Lisboa, 27 de abril de 2021. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O ministro das Finanças quer que a TAP seja uma espécie de nova Caixa Geral de Depósitos (CGD) com recuperação depois do plano de reestruturação que ainda tem de ser aprovado por Bruxelas.

"Tem como ambição também garantir já em 2022 que a TAP fica adequadamente capitalizada face ao futuro e, a partir daí, ter condições para, tal como fizemos na Caixa para que a empresa deixe de depender do Estado e passe a financiar-se no marcado como qualquer empresa", afirmou João Leão na audição regimental na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), esperando que o plano de reestruturação da TAP esteja terminado durante o primeiro semestre, garantindo que os valores que "estão a ser trabalhados não se afastam dos valores que foram inicialmente propostos", em resposta ao deputado do PS, Fernando Anastácio.

João Leão disse ainda que a previsão é que a capitalização da companhia aérea possa ir a valores próximos dos três mil milhões de euros, com este processo a ter como objetivo "garantir que já em 2022 a TAP fica adequadamente capitalizada" para fazer face ao futuro e a partir daí ter condições para se financiar no mercado.

Questionado pelo deputado da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo sobre o montante que estava previsto para a TAP e como seria convertido em capital, o ministro afirmou que aponta para um valor a rondar os três mil milhões de euros, explicando o calendário para a injeção de capital e os montantes em causa.

"Os 1200 milhões de euros que foram emprestados à TAP, a sua conversão em capital vai ser feito no âmbito do processo de reestruturação. Relativamente a 2021 o governo já tinha dado nota que a verba seria de 970 milhões de euros e uma outra verba de 463 milhões que foram autorizados que vão ser emprestados à TAP", referiu.

"Relativamente a 2022 ainda é cedo, mas a indicação que temos é mais 800 milhões de euros e com isto perfaz um valor de perto de 2000 milhões de euros", indicando que a partir de 2023 não está prevista qualquer verba e que a partir de 2022 possa financiar-se no mercado", mas se tal não for possível, o ministro garante que não faltará apoio.

"A partir de 2023 o que poderá estar em causa é um empréstimo à empresa se não conseguir financiar-se no mercado e aí será a título de empréstimo", garantiu.