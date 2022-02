João Leão recusa mais dinheiro para o Novo Banco

© RODRIGO ANTUNES/LUSA

O ministro das Financias, João Leão, garante que o Governo não prevê que sejam feitos mais pagamentos este ano ao Novo Banco no âmbito do Mecanismo de Capital Contingente, noticia o jornal Eco esta quarta-feira.

O jornal dá conta que as contas preliminares do Novo Banco estão em análise, com o Fundo de Resolução a revelar "forte convicção de que não seja devido qualquer pagamento". A ideia é partilhada por João leão, que ao Eco afirmou que "não vai ser necessário a injeção" no Novo Banco. "Partilhamos a perspetiva do Fundo de Resolução", disse.

A garantia do governante surge depois do Jornal Económico ter noticiado, a 18 de fevereiro, que o banco liderado por António Ramalho se preparava para pedir mais dinheiro ao Fundo de Resolução, que é liderado por Máximo dos Santos. Isto, apesar de ter fechado o ano de 2021 com lucros de cerca de 200 milhões.