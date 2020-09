João Lourenço considera “fundamental” investimento direto para a retoma

A pandemia do novo coronavírus “paralisou toda a dinâmica que se perspetivou em termos de retoma da economia mundial, que após a crise económica iniciada em 2008 dava sinais animadores de recuperação e muito particularmente em países em vias de desenvolvimento, como no caso de Angola”, disse ontem o Presidente de Angola, João Lourenço, no discurso que proferiu durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

As expectativas de Angola eram “começar a obter resultados positivos depois do esforço de reestruturação da economia nacional”, mas a crise sanitária global não vai permitir concretizar a breve trecho essa esperança, devido aos “constrangimentos atuais que desarticulam a cadeia produtiva, afetam os preços dos principais produtos de exportação, paralisam os serviços e outros sectores vitais da economia, desencadeando níveis de desemprego bastante altos e uma situação social preocupante”, sublinhou o governante.

No seu discurso, João Lourenço manifestou “um grande apreço pela iniciativa do G-20, que revelou uma grande sensibilidade para a necessidade de uma ação coletiva no sentido de se aliviar a dívida dos países em vias de desenvolvimento”.

No entanto, isso não é suficiente, e defendeu “ser fundamental que se encare o investimento direto nas economias dos países em vias de desenvolvimento como a grande equação para o seu crescimento económico e desenvolvimento”.

Para João Lourenço, esse “objetivo pode ser alcançado se os países desenvolvidos se mobilizarem no sentido de criarem fundos de apoio ao investimento em África, a serem utilizados pelos seus investidores interessados em realizar negócios no continente africano, onde poderão produzir bens e serviços para o consumo local e exportáveis”.

A semana de alto nível na Assembleia Geral da ONU começou ontem, num formato sem precedentes nos 75 anos da organização, em que os discursos de chefes de Estado e de Governo estão a ser feitos por vídeos previamente gravados, devido à pandemia.