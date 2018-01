João Lourenço exonera filho de Eduardo dos Santos do fundo soberano

João Lourenço continua a reformular a cúpula das empresas estatais angolanas. Desta vez foi a administração do fundo soberano, presidido por José Filomeno dos Santos, a ser exonerada. Depois de ter retirado Isabel dos Santos da Sonangol, João Lourenço exonera mais um filho do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, da liderança de uma entidade pública. O presidente já havia retirado a gestão da televisão pública a uma empresa que era liderada por dois filhos do seu antecessor.

“O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, usando da faculdade que lhe confere a Constituição, exonerou hoje, por conveniência de serviço, as seguintes entidades que integravam o Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola”, segundo uma nota de imprensa. Além de José Filomeno dos Santos, sairão também do fundo soberano outros dois administradores executivos. Para substituir o filho do antigo presidente, João Lourenço escolheu Carlos Alberto Lopes, antigo ministro das Finanças de Angola de um governo liderado por José Eduardo dos Santos.

João Lourenço nomeou também mais dois administradores para a Sonangol: Lopo Nascimento e Marcolino Moco, antigos primeiros-ministros. Desde que chegou à presidência, o líder angolano tem substituído as administrações de entidades estratégias do estado, desde empresas relacionadas com minas, até ao banco central, passando pela Sonangol e agora pelo fundo soberano.

Segundo o SWF Institute, entidade especializada nestes veículos de investimento, o fundo que era liderado pelo filho de José Eduardo dos Santos tinha cinco mil milhões de dólares sob gestão.

Atualizada às 20:01