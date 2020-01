João Neves. “Evolução dos salários tem que acompanhar as qualificações”

Inovação e diferenciação são fatores críticos de sucesso no mundo das empresas, mas, para isso, é preciso, também, aumentar a qualificação dos recursos humanos. E é preciso pagar melhor. “A evolução dos salários tem que acompanhar as qualificações. Não podemos esperar ter pessoas altamente qualificadas com baixos níveis remuneratórios”, diz o secretário de Estado da Economia.

João Neves visitou esta segunda-feira as cerca de 40 empresas portuguesas presentes na ISPO Munique, a maior feira do mundo de artigos para desporto, e gostou do que viu. A oferta de produtos inovadores, muito centrados nas temáticas da sustentabilidade como fator diferenciador é uma aposta ganha, já que o mercado “valoriza estas opções”, sobretudo em mercados de nicho em que “o preço não é o essencial”, diz. O governantes encontrou empresários otimistas quanto ao futuro, embora preocupados com a falta de mão de obra e com o “estigma” da indústria que dificulta, ainda, a contratação de jovens, mas acredita que tudo passa por um “esforço concertado” de empresas e estruturas associativas para darem a conhecer a realidade do que é a hoje a têxtil e o vestuário em Portugal. E por melhores vencimentos.

“Não podemos continuar a pensar que podemos competir pelo preço. É na inovação e na flexibilidade, com a capacidade de fazer lotes mais pequenos, que está a diferença e os empresários portugueses têm mostrado que têm uma grande capacidade de adaptação às mudanças”, reconhece João Neves. E se quer “posicionar-se mais acima” na cadeia de valor, a indústria precisa de gente em áreas cada vez mais técnicas e mais especializadas, pelo que terá de lhes oferecer “soluções compatíveis” quer do ponto de vista das condições de trabalho, quer das remunerações. O reverso da medalha é que, com isso, a indústria “irá, também, crescer do ponto de vista económico”.

A Fiorima, uma das presenças portuguesas mais antigas na ISPO de Munique, e foi um dos stands visitados por João Neves, que ficou a conhecer os novos produtos apresentados pela empresa de Braga ao nível da sustentabilidade. “O tema está na ordem do dia”, reconhece Paulo Rodrigues, responsável da Fiorima, que garante encarar o futuro com “grande confiança”. “Temos adequado a empresa a esta procura de lotes mais pequenos, dotamo-nos de recursos especializados, e das certificações necessárias. Porque a sustentabilidade hoje não é só um problema ambienta, é também económico e social”, diz o empresário, sublinhando que a Fiorima é “a única empresa têxtil em Portugal certificada na área da responsabilidade social”.

João Neves teve, ainda, oportunidade de conhecer o novo design gráfico dos fatos que as federações portuguesas de ciclismo e de triatlo irão apresentar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, da responsabilidade da P&R Têxteis, que se inspirou nas cartas marítimas para lembrar que os primeiros navegadores a chegar ao Japão foram os portugueses. Na Sancar Socks, empresa de Barcelos especializada em meias técnicas, ouviu Manuel Anjos explicar a aposta no uso de fios ecológicos e de reciclados. “Esta a correr muito bem, os clientes dão muito valor a este produtos e, neste segmento de mercado, não estão preocupados com o preço mas com a qualidade do produto e as suas funcionalidades”, frisou o empresário.

Na Impetus, ficou a saber que além de todos os artigos que já tem na área dos desportos urbanos, do outdoor, e do fitness, a têxtil de Barqueiros está a trabalhar, em associação com a Fibrenamics, no desenvolvimento de uma linha de ProtechSleep, em que o objetivo é desenvolver pijamas e outros produtos “que ajudem à recuperação dos atletas enquanto dormem”, explicou António Rossas, diretor comercial da Impetus. Na Clothius soube que a parceria com uma influencer inglesa fez disparar as vendas da têxtil de Barcelos para o Reino Unido, já que as primeiras 15 mil peças desenvolvidas pela Clothius para a Tala, de Grace Beverley, “esgotaram em menos de meia hora”.

A Dune Bleue, de Vila Nova de Famalicão, que trabalha com mercados de nicho como as peúgas para militares e que calça forças de segurança como a polícia francesa, e que está a apresentar um novo produto produzido a partir de plásticos recolhidos no mar, a CM Socks, que está a divulgar as Prevent Sprain, as suas peúgas patenteadas que previnem entorses, ou a Beppi, que na ISPO está a lançar o seu mais recente produto, umas sapatilhas com rodas para criança que custam 25% menos que as existentes no mercado são exemplos de outras das empresas visitadas pelo secretário de Estado da Economia. À comitiva juntou-se, da parte da tarde, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Dias Brilhante.

A participação das empresas portuguesa na ISPO Munich é uma iniciativa da Selectiva Moda e da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), que visa apoiar a internacionalização das empresas da área da moda, co-financiada pelo programa Compete. A ISPO termina na quarta-feira, dia 29.

* A jornalista viajou para Munique a convite da Selectiva Moda