Job Summit une candidatos a empresas à distância de um clique

Na próxima semana, durante dois dias, milhares de candidatos vão poder interagir em tempo real com várias empresas e recrutadores na feira virtual de emprego Job Summit. Durante a iniciativa, os candidatos inscritos – a inscrição é gratuita e pode ser feita aqui – vão poder conversar diretamente com os recrutadores, agendar entrevistas, conhecer as empresas e candidatar-se a ofertas de emprego.

“O objetivo é dar resposta à principal frustração dos candidatos portugueses: não obterem feedback por parte das empresas e sentirem-se perdidos nos processos de recrutamento”, aponta o Alerta Emprego, portal de emprego responsável pela organização do evento.

Até ao momento já está confirmada a presença de 31 empresas de diversos setores como Engenharia, Indústria, Saúde, Tecnologias, Retalho, Turismo, Restauração, Desporto, Finanças, Segurança, Imobiliário e Recrutamento.

“O sucesso das últimas três edições e o feedback positivo recebido tanto por parte de candidatos como empresas, retrata que este tipo de evento é uma mais-valia no processo de recrutamento e na busca de procura de Portugal.”

O portal de emprego responsável pela iniciativa defende que a feira virtual não apresenta vantagens apenas para os candidatos. Muitos recrutadores destacam “a dinâmica da organização, a possibilidade de recurso do chat e a possibilidade de os candidatos se candidatarem diretamente às ofertas apresentadas.” Além de ser possível “o contacto com candidatos de diferentes áreas e de diferentes localizações em tempo real e interação sem sair do local de trabalho.