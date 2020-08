Jogo e apostas online ‘explodiram’ no confinamento. Volume de apostas sobe 62,5%

O confinamento entre os meses de março e maio fez disparar os números de jogos e apostas online no primeiro semestre. Os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) divulgados esta segunda-feira debruçam-se sobre o impacto da pandemia de covid-19 neste setor.

Até ao final de junho, a atividade de jogos e apostas online gerou 138,9 milhões de euros de receita bruta, em que 2,5 mil milhões de euros dizem respeito a apostas. Fazendo a comparação homóloga com 2019, esta atividade viu um aumento de 43,1 milhões de euros na receita bruta, uma subida de 44,9%.

As apostas desportivas à cota obtiveram receitas de 55,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 7,4 milhões de euros face aos mesmo período do ano passado. Mas a maior subida no jogo online foi registada pela categoria de jogos de fortuna ou azar, onde as receitas subiram 74,1%, passando dos 48,1 milhões de euros de receita bruta para os 83,7 milhões de euros.

O volume de apostas também cresceu consideravelmente: no total, o volume de apostas subiu 62,5% na comparação homóloga. Até junho, tinham sido registados 2,5 mil milhões de euros de volume de apostas. Analisando por categoria, a fatia de leão diz respeito aos jogos de fortuna ou azar, que contabilizaram mais de 2,3 mil milhões de apostas (uma subida de 74,4%).

Em comunicado, o ministério da Economia indica que, tendo em conta o contexto atípico, “a análise deste período exigiu, assim, uma apreciação autónoma, assente numa comparação da evolução mensal e que não pode cingir-se, de forma literal, a uma abordagem de comparação entre os resultados obtidos neste período com o homólogo do ano anterior, pelo facto de a evolução registada nos primeiros seis meses de 2020, em resultado da referida pandemia, ser atípica e, consequentemente, não permitir conclusões na comparação com outros períodos”.

“Dos resultados observados concluiu-se que, tal como em outras atividades económicas, a situação de pandemia teve impacto na atividade dos jogos e apostas online, traduzindo-se em variações significativas e atípicas no volume de apostas realizado, contrariando as tendências normais de crescimento que vinham sendo observadas em período anterior. Contudo, a atividade continuou a funcionar, adaptando-se à nova realidade e mantendo um certo equilíbrio, no contexto das alterações do próprio mercado e do comportamento dos jogadores”, continua o comunicado do ministério liderado por Siza Vieira.

Pausa nas competições desportivas tira milhões a apostas à cota

Já em relação às apostas desportivas à cota o volume de apostas recuou 1,5% em comparação com o primeiro semestre de 2019: os valores passaram dos 243,4 milhões para os 239,9 milhões de euros. Este decréscimo é justificado pela interrupção das competições desportivas devido à pandemia de covid-19.

O SRIJ nota que, em janeiro e fevereiro, o valor das apostas desportivas à cota mantinha-se próximo dos valores registados no mesmos meses de 2019. Em março, o volume de apostas desportivas à cota recuou e, em abril, foi atngido o valor mínimo, com 7,7 milhões de euros. A partir de maio, período de retoma de algumas competições desportivas, esta categoria começou a dar mostrar de recuperação. Em junho foi registado um aumento de 28,2 milhões de euros, aproximando-se dos valores pré-pandemia.

Sem surpresas, o futebol é a modalidade favorita para esta categoria, com percentagens sempre acima dos 70% ao longo dos meses. Mas, sem competições como a Primeira Liga, a La Liga espanhola, a Premier League, a Champions ou a Serie A ao longo dos meses do confinamento, o decréscimo nas apostas desportivas de futebol caiu 74,1% no mês de abril.

Em maio, com o arranque da alemã Bundesliga a 16 de maio, os apostadores concentraram-se nesta competição. A Vysshaya da Bielorrúsia também concentrou as apostas. Já em junho, foi registada a percentagem mais alta no futebol, com 86,3%.

Com menor percentagem seguem-se as modalidades de ténis e basquetebol. O cancelamento de vários torneios e competições, como o circuito ATP no ténis, fez as apostas recuar 74,1% nesta modalidade.

Aumento de novos registos

Os dados revelados mostram ainda que o número de novos registos de jogadores no online subiu 26%: até junho tinham sido apurados 287,8 mil novos registos de jogadores face aos 227,4 mil até junho de 2019.

“Observou-se a prática de jogo, ou seja, a realização de, pelo menos, uma aposta em jogos de fortuna ou azar ou em apostas desportivas à cota online, em cerca de 625,5 mil dos registos dos jogadores”. Neste caso, a maioria apostava em jogos de fortuna ou azar (45,3%), enquanto 34,9% preferia as apostas desportivas à cota. Já 19,8% dos jogadores aposta em ambas as categorias.