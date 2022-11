Jogos do mundial de futebol fazem aumentar procura e preço dos televisores

Procura por smart tv aumentou © DR

A possibilidade de ver a prestação da Seleção Nacional de Futebol no mundial do Qatar está a levar ao aumento da procura por televisores. Só nos últimos 30 dias, a demanda por televisões aumentou cerca de 35%, acompanhada pelo aumento dos preços destes equipamentos, em cerca de 10%.

A análise é do KuantoKusta e revela, ainda, que o mercado está a subir em valor, o que quer dizer que os televisores escolhidos pelos consumidores têm os preços mais altos. Ou seja, os portugueses estão a gastar, em média, 461,35 euros para adquirir uma smart tv nova. Mais 3,98% do que os 443,68 euros despendidos no ano passado.

Estes aumentos não são novos, como comenta Ricardo Pereira, o diretor de marketing do KuantoKusta. "Tal como já tem sido habitual noutros anos, os campeonatos europeus e mundiais de futebol são o pretexto ideal para muitos portugueses fazerem um upgrade à televisão da sua sala, e neste ano, com a potencial oportunidade de aproveitarem a época de descontos associada à Black Friday", explica aquele responsável, frisando que "apesar do atual contexto económico menos favorável, o mercado está também a subir em valor".

Para além da procura por novos equipamentos televisivos, também o investimento em soundbars tem aumentados. No último mês, estes equipamentos estes equipamentos registaram um aumento da procura de 75,2%.

Apesar do valor médio gasto em soundbars também ter aumentado, de 182,63 para 227,69 euros, numa subida de 24,67%, a análise do KuantoKusta revela uma descida média dos preços na ordem dos 32,85%.

O marketplace e comparador de preços alerta os consumidores portugueses para a possibilidade de poderem poupar cerca de 12% se tiverem o cuidado de comparar preços antes de comprar televisores e sistemas de som.

"Alguns televisores e soundbars podem ser encontrados em cerca de 40 lojas diferentes. Se os portugueses tiverem o cuidado de comparar preços, mesmo quando já estão numa loja, prestes a avançar com uma compra, podem poupar significativamente", avisa Ricardo Pereira. "Principalmente em período de Black Friday, onde as flutuações de preço são mais comuns".