Johnson irá “pressionar agressivamente” para votação de acordo antes do Natal

Os britânicos votaram, na quinta-feira, e deram uma maioria absoluta ao líder do Partido Conservador, Boris Johnson, para que este cumpra a promessa de abandonar o bloco europeu a 31 de janeiro.

Os tories obtiveram a maior vitória dos últimos 30 anos, tendo elegido 364 dos 650 membros da Câmara dos Comuns, mais 66 do que na legislatura anterior.

De acordo com o relatório da Ebury, elaborado na sequência das eleições, a libra subiu imediatamente 2,5% face ao dólar para 1,3475 e 1,8% face ao euro para 1,205. A subida registou-se ligeiramente acima das previsões da Ebury, dada a “magnitude da vitória”.

O euro também cresceu 0,5% face ao dólar, mostrando um ligeiro otimismo sobre o facto de um cenário de saída sem acordo poder ser evitado, indica o relatório.

Segundo fintech especialista em câmbios, com a maioria assegurada, Boris Johnson vai “pressionar agressivamente” para que o seu acordo de saída seja votado ainda antes do Natal. A acontecer, garantirá que o Brexit seja concluído até o final de janeiro, sendo que a Câmara dos Comuns poderá debater o projeto de lei entre o Natal e Ano Novo.

Ainda assim, os analistas continuam a defender que o prazo estabelecido pelo primeiro-ministro britânico corre o risco de não ser cumprido.

Cerca de 46 milhões de britânicos votaram nas eleições legislativas de ontem (quinta-feira) no Reino Unido, as terceiras em menos de cinco anos, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia (UE).