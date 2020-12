Johnson & Johnson espera ter vacina aprovada em fevereiro

Administração da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. © EPA

A vacina que está a ser desenvolvida pela Johnson & Johnson (J&J) deverá ser aprovada em fevereiro, anunciou este domingo a farmacêutica.

Será assim a quarta vacina desenvolvida por grandes companhias a ficar disponível. As outras três marcas que estão prestes a distribuir ou já estão a distribuir o seu produto são AstraZeneca, Pfizer e Moderna.

Entretanto, foram noticiados alguns problemas que podem atrasar a solução da AstraZeneca, que está a ser feita em parceria com a Universidade de Oxford, em Inglaterra.

Em comunicado, a J&J diz que a terceira fase de testes -- a fase final de testagem em larga escala, abrangendo mais de 45 mil pessoas -- entrou em velocidade de cruzeiro e os resultados definitivos devem ser conhecidos "no final de janeiro de 2021".

A Johnson & Johnson diz que a data ainda é "aproximada" porque esta fase final de testes "está dependente de eventos na doença".

Recorde-se, por exemplo, que esta semana surgiram notícias de uma nova estirpe do coronavírus que provoca a covid-19 e ainda não se sabe com toda a certeza se as vacinas que entretanto foram desenvolvidas são eficazes contra esta variante.

No entanto, se o calendário da J&J se confirmar e se os resultados da fase 3 indicarem que a vacina é "segura e eficaz", então a companhia diz que estará pronta a pedir uma "autorização de emergência" às autoridades dos Estados Unidos "em fevereiro".

Além das vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, também a Rússia diz ter pronta uma solução eficaz desenvolvida pelo Centro Nacional Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, em Moscovo.

No sábado, o governo chinês, citado pela Bloomberg, revelou que já administrou mais de um milhão de vacinas contra a covid-19 desde julho, tendo começado pelos trabalhadores da indústria transformadora por serem os mais expostos, por terem de trabalhar presencialmente nas fábricas.

A vacina chinesa está a ser desenvolvida e produzida pela Sinovac Biotech e pela empresa pública China National Biotec Group.