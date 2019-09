Johnson quer acordo comercial com EUA que exclua sistema nacional de saúde

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou hoje durante uma reunião com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que o Reino Unido pretende negociar um acordo de livre comércio entre os dois países, mas excluindo o sistema nacional de saúde.

No decurso de um encontro na residência oficial de Downing Street, Londres, o primeiro-ministro conservador disse confiar na obtenção de um tratado com os Estados Unidos que significaria “uma magnífica oportunidade” para a economia do Reino Unido quando o país abandonar a União Europeia (UE).

“Sabemos que vós sois negociadores muito duros, mas nós asseguraremos que um acordo de livre comércio funcione para todos nós”, assinalou Johnson em declarações aos media.

O chefe do executivo britânico precisou, no entanto, que o sistema nacional de saúde “não está sobre a mesa no que respeita” às negociações do Reino Unido.

As declarações surgem após o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter anunciado em junho durante uma reunião com a antecessora de Johnson, ex-primeira-ministra Theresa May, que “tudo”, incluindo sistema de saúde britânico, “estaria sobre a mesa” nas futuras conversações, uma afirmação que suscitou forte celeuma no Reino Unido.

Pence considerou que a administração Trump “pode alcançar um acordo de livre comércio com o Reino Unido” e frisou o seu apoio “à decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia”.

“O Presidente tem referido que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo e, realmente, cremos que um acordo de comércio livre entre os Estados Unidos e o Reino Unido poderia multiplicar o comércio dos nossos países entre três ou quatro vezes”, afirmou.

Para Johnson, a saída da UE – com data prevista para 31 de outubro, mas que poderá ser atrasada devido à lei que a oposição pretende aprovar – constitui uma oportunidade para que os produtos britânicos possam entrar no mercado norte-americano sem as restrições atuais.

“Creio que ainda existem barreiras para o comércio de bases de chuveiro, acreditam? E, também, de outros produtos que julgamos poder introduzir no mercado norte-americano”, disse Johnson, para acrescentar que os EUA igualmente não recebem “a carne britânica de cordeiro, de vitela, nem os pratos típicos ‘haggis’ da Escócia”.

Johnson encontrou-se com Pence após receber o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e em plena crise política motivada pela sua gestão do Brexit, que poderá culminar na convocação de eleições legislativas antecipadas.