Jorge Monteiro: "A Organização Mundial de Saúde está a cerrar o cerco ao setor do vinho"

Jorge Monteiro, presidente da ACIBEV-Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal © Adelino Meireles/Global Imagens

As empresas de vinho estão, ainda, a sentir os duros efeitos da covid-19, mas há que preparar já o futuro, aplicando mais verbas no apoio ao armazenamento de vinhos e, sobretudo, no reforço da promoção internacional e não na destilação de crise, diz o presidente da ACIBEV, na sua primeira entrevista no cargo. Jorge Monteiro tem mais de duas décadas de experiência no setor do vinho, tendo passado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e pela ViniPortugal. A ACIBEV conta com 88 associados, responsáveis por um volume de negócios anual de 600 milhões de euros e 2.400 postos de trabalho diretos. Indiretos são 200 mil.

Catorze meses de pandemia passados, como está o setor?

O impacto foi muito assimétrico. Sabemos que quem exporta mais e se reparte entre distribuição e restauração, aguentou melhor. No mercado nacional, os dados do primeiro trimestre, deixam-me alguma preocupação. O preço médio caiu 26%, tenho receio que seja um sinal de fadiga, de empresas que até hoje se foram aguentando, mas já estão no limite. Quero crer que no próximo trimestre os sinais possam ser positivos, até porque temos informação de que o nível de encomendas subiu muito com o fim do confinamento.

Já as exportações cresceram 3%.

Foi uma verdadeira prova de fogo e acho que o setor mostrou uma resiliência muito grande, num ano em que o consumo mundial caiu. E se olharmos para o top 10 dos principais mercados, conseguimos reforçar quota em quase todos. Claro que podemos dizer que beneficiámos da penalização dos EUA às importações de França, Espanha e Alemanha, mas a verdade é que tínhamos um mercado tradicional muito importante, que era Angola, e que em seis anos desapareceu, e as empresas têm sabido mostrar uma capacidade de adaptação às circunstâncias e às condições de mercado muito grande. E isto dá-nos razões para ficarmos entusiasmados. Mas quando a covid acabar, as mazelas vão ficar.

São precisos mais apoios?

Para recuperar o mercado doméstico, precisamos de uma restauração revitalizada e é muito importante que haja um programa objetivo, claro e eficaz que restitua alguma capacidade económica a esse setor. E é preciso estimular os os consumidores

O Governo anunciou recentemente apoios específicos para o vinho e admite a possibilidade de abertura de candidaturas à destilação de crise. Faz sentido?

É cedo para tomar medidas. Não sabemos ainda qual vai ser a produção na próxima vindima, nem como vai o mercado recuperar. Mas entendemos que se tivermos um panorama idêntico ao do ano passado, é mais relevante termos apoios à armazenagem e menos à destilação. E, claro, todo o reforço à promoção é bem-vindo.

É contra a destilação?

Portugal não tem, ao contrário do que se possa pensar, excessos crónicos de vinho, tem défices crónicos. E o ano passado importamos 1,9 milhões de hectolitros. Entendemos que era mais interessante melhorar as condições de apoio à armazenagem, mas, sobretudo, reforçar a promoção. É isso que nos permite conquistar mercados, a destilação destrói produto.

Com o dinheiro que ficou por usar o ano passado?

Entendemos que ele deveria, automaticamente, passar para os anos seguintes. As medidas de apoio são todas muito rígidas, mas há a componente nacional. O setor paga a taxa de promoção, que gera 4 a 4,5 milhões por ano, e há uma taxa de certificação e controlo, que vai para o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), e que também tem mostrado saldos crónicos. É importante reforçar o envelope financeiro da promoção para que, assim que os mercados comecem a reagir, possamos entrar com a expressão que nos permita recuperar o tempo perdido.

Isso implica libertar os fundos cativados, não? De quanto?

Sim, e, no caso da taxa de promoção, aceitar o princípio da transição. Em 2018, havia cerca de 20 milhões cativos nas contas do IVV e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, dos quais 10 terão sido gastos o ano passado. O que significa que há aqui outros 10 milhões que poderiam ser utilizados para estas medidas.

Que diz o Governo?

Sejamos francos, sentimos muito mais o silêncio do que um compromisso. Há ainda outra medida que não implica apoios financeiros, mas que é importante, que é a emissão anual das novas autorizações de plantação. Há uma redução da área vitícola do país e a percepção que temos é que as novas licenças não compensam o desaparecimento de vinhas. Na reforma da PAC está em cima da mesa uma proposta apresentada pela Presidência Portuguesa, e que nós apoiamos, para que os novos direitos de plantação sejam de 2% da área vitícola. E é importante também a manutenção do VITIS.

Para além da pandemia, quais são os grandes desafios do futuro?

Há duas grandes ameaças, os fundamentalismos anti-álcool e os aspetos climáticas. Nós sentimos que a Organização Mundial de Saúde, que é uma entidade poderosíssima, tem uma atitude anti-álcool que temos dificuldade em perceber. O setor, tanto a nível europeu como nacional, tem dado dinais de uma responsabilidade enorme, sempre defendemos o consumo moderado e responsável, mas encontramos uma OMS muito mais fundamentalista, que não tem em conta a forma de consumo.

Não tem em conta como?

Uma coisa é um português que consume 54 litros de vinho per capita anuais, mas que está muito associado às refeições e a uma dieta mediterrânica, outra coisa é ter alguns consumidores que têm um consumo concentrado em determinados dias da semana ou a determinadas horas, e que têm comportamentos exagerados que não aprovamos. Nós defendemos, pela via da educação, um consumo regrado, responsável e moderado, até porque nos países ocidentais, muito de raiz cristã, sentimos que o vinho faz parte da nossa cultura. E não deixa de ser curioso que estes países provavelmente são os que apresentam a maior taxa de esperança média de vida, muito associada à dieta mediterrânica, como já disse. Não se consegue, à partida, estabelecer aqui uma ligação entre o consumo de vinho e os problemas de saúde. Por outro lado, entendemos, também, que a saúde é um complexo que inclui uma componente física, psicológica e emocional. E o vinho é um elemento de convívio. Há que combater o seu uso excessivo, como há que combater o uso excessivo dos produtos farmacêuticos e do jogo, e de todos os comportamentos extremos, mas sentimos que a OMS está a cerrar o cerco ao setor do vinho, o que nos preocupa.

Como assim?

Por exemplo, no Plano de Luta contra o Cancro, a OMS anuncia que não há consumo seguro de álcool. Qualquer gota de álcool é nociva. Não podemos pôr isso em causa porque não temos conhecimento para o fazer, mas quando olhamos para o indivíduo como um todo, entendemos que o consumo moderado tem lugar na nossa sociedade. Sentimos pressões também da OMS sobre os planos de promoção da própria União Europeia, que discute cada vez mais estes programas de promoção às exportações. Sente-se que há olhares atentos e criativos sobre o vinho.

Teme que os programas de promoção externa possam ser postos em causa?

E não só. Veja o que se passou durante a pandemia. Nunca pusemos em causa a proibição do consumo das bebidas alcoólicas na via pública. Mas nunca entendemos, e duvidamos que tenha uma base científica, a proibição de venda de bebidas alcoolicas no supermercados a partir das 20h00. Procuramos inquirir e perceber qual a razão desta medida e nunca ninguém nos apresentou uma razão objetiva para isso. Não há sustentação científica para tal. São estes medos que nós temos.

Nunca conseguiram uma justificação?

Não. Quer no Fórum Alcool e Saúde, nas reuniões com a Direção-Geral de Saúde, nunca ninguém nos disse qual era a razão e ninguém assumiu a responsabilidade da medida.

Tem alguma ideia do efeito que essa proibição teve nas vendas do setor?

Não. A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) chegou a ter um valor, mas nós não temos. Mas isto são pequenos sinais que mostram o peso crescente do lobby do álcool e da súde e que se vai manifestando nestas pequenas coisas. Temos receio.