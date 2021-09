Jorge Sampaio (1939-2021). As reações ao óbito do antigo Presidente

Jorge Sampaio fotografado em novembro de 2015 © Maria João Gala / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Setembro, 2021 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Sampaio, Presidente da República entre 1996 e 2006, faleceu nesta sexta-feira, 10 de setembro, aos 81 anos. O antigo Presidente da República estava internado desde dia 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, na sequência de dificuldades respiratórias. Sampaio estava no Algarve, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, disse na altura com fonte do seu gabinete.

As reações ao falecimento do antigo Chefe de Estado têm estado a surgir. Veja aqui:

Marcelo: "Um lutador e a causa da sua luta foi uma: a liberdade na igualdade"

O Presidente da República elogiou esta sexta-feira o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio pela sua luta pela "liberdade na igualdade", considerando que essa foi a sua principal causa, pela qual se bateu serenamente, e é o seu "duplo legado".

"Portugueses, acabei de exprimir à família do Presidente Jorge Sampaio, em dor, o pesar de todos vós. Lutando, mas serenamente, nos deixou hoje o Presidente Jorge Sampaio. Lutando serenamente, como sereno foi o seu testemunho de vida ao serviço da liberdade e da igualdade", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa.

Leia a reação de Marcelo Rebelo de Sousa na íntegra.

Sócrates salienta admiração e profundo respeito pelas instituições e pelos direitos

O antigo primeiro-ministro José Sócrates salientou a sua admiração por Jorge Sampaio, dizendo que foi sempre um profundo respeitador e um cidadão atento à reputação da institucionalidade democrática e um defensor dos direitos individuais e constitucionais.

"Tive a oportunidade de transformar aquilo que era uma relação de companheiro político numa relação institucional, da qual ficou uma grande admiração da minha parte por ele, sobretudo pelas suas características pessoais e por ser um homem de espírito. Se é possível identificar um traço político que sobressaia, destaco o seu profundo respeito às instituições democráticas", defendeu o antigo primeiro-ministro.

Durão Barroso recorda "personalidade empenhada nas causas da democracia"

"Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como primeiro-ministro, e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional", escreveu José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro, na sua conta de Twitter.

Manuel Alegre enaltece "visão de estadista"

"Quando o conheci, há 60 e tal anos, numa assembleia magna muito tensa e difícil, realizada no velho Palácio dos Grilos, em Coimbra. Eu ia subir à tribuna e senti uma pancada nas costas. Voltei-me e vi-o, com o cabelo muito ruivo ainda, a dizer-me: 'Eu venho de Lisboa e trago-vos a nossa solidariedade, em nome da Reunião Inter-Associações (RIA)'", Manuel Alegre.

"Na minha opinião, foi o Presidente que melhor exemplificou os dois poderes que tem um Presidente, quando decidiu não dissolver a Assembleia [da República] e nomear o então primeiro-ministro Santana Lopes, porque havia uma maioria, e quando depois, por razões de estabilidade política, decidiu dissolvê-la", disse Manuel Alegre, acrescentando que este exemplo mostra a "visão lúcida própria, muito autónoma" e também "de estadista" de Sampaio.

Livre realça "papel precursor na convergência à esquerda"

"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio. Vai ser relembrado pelo seu papel precursor na convergência à esquerda em Portugal como Presidente da República, mas também na sua ação em defesa dos Direitos Humanos", lê-se numa mensagem deixada pelo partido na rede social 'Twitter'. "A sua ação política permanecerá", acrescentam.

PCP recorda percurso "democrático e de resistência ao fascismo"

"A Jorge Sampaio deve ser reconhecido o seu percurso democrático e de resistência ao fascismo no qual releva o papel desempenhado na defesa nos tribunais plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas", diz o Partido Comunista, numa nota. O PCP endereçou ainda "família e ao PS as suas condolências".

BE enaltece "figura central da democracia" que "soube fazer pontes à esquerda"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, lamentou a morte de Jorge Sampaio, "figura central da democracia", que "soube fazer pontes à esquerda" e que lutou sempre por um Portugal "aberto, cosmopolita, solidário e defensor dos direitos humanos".

"Jorge Sampaio é uma figura central da democracia portuguesa. Foi líder da revolta estudantil de 62, advogado de presos políticos, teve uma participação ativa no 25 de Abril e depois da revolução soube fazer pontes à esquerda que permitiram projetos novos para o país, que o levaram às vitórias na Câmara de Lisboa e como Presidente da República", enalteceu.

PAN enaltece "legado histórico"

"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio", escreveu na sua conta de Twitter, Inês Sousa Real, a líder do partido Pessoas-Animais-Natureza. Na sua ótica, Jorge Sampaio "deixa um legado histórico em matéria de direitos humanos, pelo papel que teve na democracia portuguesa e na independência de Timor, assim como pela forma de fazer política". "A toda a sua família e amigos expresso as nossas sentidas condolências nesta hora de dor", acrescenta Inês Sousa Real na mensagem.

Passos Coelho lamenta "grande perda" para Portugal e destaca "agudíssimo sentido cívico"

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou a morte de Jorge Sampaio como "uma grande perda" para Portugal e destacou o "agudíssimo sentido cívico moldado por grande humanidade" do antigo Presidente da República.

"Trata-se, sem dúvida, de uma grande perda para o nosso país, que o Dr. Jorge Sampaio representou ao mais alto nível e com grande dignidade em diversas e importantes circunstâncias, quer no plano nacional quer internacional. Recordo, em particular, a sua enorme afabilidade e simpatia, mas sobretudo o seu agudíssimo sentido cívico moldado por grande humanidade", salientou o antigo líder do PSD, que foi primeiro-ministro entre 2011 e 2015.

Marques Mendes recorda um "político de coragem", "generoso e solidário"

O ex-líder do PSD Luís Marques Mendes recordou o ex-presidente Jorge Sampaio como um "senhor na política", "um político de coragem" e um "homem generoso e solidário para com os outros".

"Para além de o recordar como um amigo leal e solidário, eu recordo-o como uma pessoa que era um senhor na vida política, (...) uma referência política, uma referência moral e uma referência ética. Tinha princípios, tinha regras e tinha convicções", salientou Marques Mendes em declarações à Lusa. "Sampaio era assim: defendia as suas convicções, mas era de uma enorme lealdade e correção com os adversários e acabava a fazer, em cada adversário, um amigo."

Von der Leyen recorda "papel crucial" na defesa de direitos humanos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, destacou o "papel crucial" de Jorge Sampaio, que morreu hoje, na promoção dos direitos humanos e dignidade dos refugiados, elogiando o "homem de princípios". Von der Leyen lembrou Sampaio como "um homem de princípios, e um defensor convicto dos direitos humanos".

Ramos-Horta recorda "grande defensor da causa timorense" e "extraordinário ser humano"

O ex-Presidente de Timor-Leste José Ramos-Horta considerou que Jorge Sampaio foi "o grande defensor da causa timorense" e recordou o "extraordinário ser humano" que se emocionava com o sofrimento de outros povos.

"Devemos-lhe muito, e eu pessoalmente, que o conheço como poucos timorenses, sinto pessoalmente a perda de Jorge Sampaio", disse à Lusa, recordando o ex-chefe de Estado, além de figura pública e estadista, como "um extraordinário ser humano, um coração bondoso, uma alma muito sensível, que se emociona com o sofrimento de outros seres humanos e de outros povos".