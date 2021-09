Jorge Sampaio (1939-2021). As reações ao óbito do antigo Presidente

Jorge Sampaio fotografado em novembro de 2015 © Maria João Gala / Global Imagens

Jorge Sampaio, Presidente da República entre 1996 e 2006, faleceu nesta sexta-feira, 10 de setembro, aos 81 anos. O antigo Presidente da República estava internado desde dia 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, na sequência de dificuldades respiratórias. Sampaio estava no Algarve, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, disse na altura com fonte do seu gabinete.

As reações ao falecimento do antigo Chefe de Estado têm estado a surgir. Veja aqui:

Durão Barroso recorda "personalidade empenhada nas causas da democracia"

"Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como primeiro-ministro, e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional", escreveu José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro, na sua conta de Twitter.

Manuel Alegre enaltece "visão de estadista"

"Quando o conheci, há 60 e tal anos, numa assembleia magna muito tensa e difícil, realizada no velho Palácio dos Grilos, em Coimbra. Eu ia subir à tribuna e senti uma pancada nas costas. Voltei-me e vi-o, com o cabelo muito ruivo ainda, a dizer-me: 'Eu venho de Lisboa e trago-vos a nossa solidariedade, em nome da Reunião Inter-Associações (RIA)'", Manuel Alegre.

"Na minha opinião, foi o Presidente que melhor exemplificou os dois poderes que tem um Presidente, quando decidiu não dissolver a Assembleia [da República] e nomear o então primeiro-ministro Santana Lopes, porque havia uma maioria, e quando depois, por razões de estabilidade política, decidiu dissolvê-la", disse Manuel Alegre, acrescentando que este exemplo mostra a "visão lúcida própria, muito autónoma" e também "de estadista" de Sampaio.

Livre realça "papel precursor na convergência à esquerda"

"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio. Vai ser relembrado pelo seu papel precursor na convergência à esquerda em Portugal como Presidente da República, mas também na sua ação em defesa dos Direitos Humanos", lê-se numa mensagem deixada pelo partido na rede social 'Twitter'. "A sua ação política permanecerá", acrescentam.

PCP recorda percurso "democrático e de resistência ao fascismo"

"A Jorge Sampaio deve ser reconhecido o seu percurso democrático e de resistência ao fascismo no qual releva o papel desempenhado na defesa nos tribunais plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas", diz o Partido Comunista, numa nota. O PCP endereçou ainda "família e ao PS as suas condolências".

PAN enaltece "legado histórico"

"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio", escreveu na sua conta de Twitter, Inês Sousa Real, a líder do partido Pessoas-Animais-Natureza. Na sua ótica, Jorge Sampaio "deixa um legado histórico em matéria de direitos humanos, pelo papel que teve na democracia portuguesa e na independência de Timor, assim como pela forma de fazer política". "A toda a sua família e amigos expresso as nossas sentidas condolências nesta hora de dor", acrescenta Inês Sousa Real na mensagem.