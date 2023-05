Jorge Seguro Sanches demite-se da presidência da comissão de inquérito à TAP

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, Jorge Seguro Sanches. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 10 Maio, 2023 • 14:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Poucas horas passaram desde que Jorge Seguro Sanches disse aos deputados que integram a a comissão parlamentar à TAP (CPI) que iria avaliar se teria condições de permanecer no cargo. O deputado socialista vai mesmo deixar a presidência da CPI, avança a SIC Notícias.

"A confiança é um elemento essencial na condução do interesse público. A comissão de inquérito tem que ter condições para desempenhar a sua tarefa de forma rigorosa, indo ao fundo das questões, tem que gerar confiança e não passar o tempo a discutir procedimentos, grelhas, ou forma de acesso a documentos e tudo isso já fizemos", disse o socialista ontem. Antes da audição do ex-acionista da TAP, Humberto Pedrosa, os deputados estiveram cerca de uma hora a debater as grelhas de tempo a aplicar.

A discussão culminou com a saída de Seguro Sanches da sala tendo sido substituído pelo pelo vice-presidente Paulo Rios de Oliveira, deputado do PSD.

"O que eu sinto, com exceção dos senhores deputados que tiveram a amabilidade de partilhar comigo a confiança, não tive nos outros, os consensos necessários para o bom trabalho da comissão, a forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da comissão, leva-ma a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer e entendo que essa reflexão que urge fazer", disse.

Já esta manhã o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva afirmou ainda não ter recebido o pedido de demissão do presidente da CPI. "Não recebi ainda nenhum pedido de demissão que me deve ser apresentado. Se e quando vier e receber, pedirei ao partido que tem o direito, que está na sua vez, de designar o presidente da comissão que faça essa proposta".

A CPI irá ouvir hoje Ramiro Sequeira na qualidade de ex-CEO da TAP e atual COO.