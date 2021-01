José Araújo é candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados. © Direitos reservados

Dinheiro Vivo 23 Janeiro, 2021 • 13:55

As eleições para escolher o novo bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados deverá ter lugar no final do ano. José Araújo, que trabalha na área da contabilidade há 25 anos e é o Contabilista Certificado número 5, já anunciou a sua candidatura.

"Três anos após a última eleição para os Órgãos Sociais, e fruto de uma profunda reflexão quanto ao estado em que se encontra a Ordem, José Araújo considera ser tempo de dar uma nova visão a toda a profissão, e com isso redimensionar a presença dos contabilistas na sociedade. Sob o lema "Dignificar a Ordem, valorizar os Contabilistas", a candidatura pretende debater e fundamentar uma estratégia que reforce a importância da Ordem junto do Estado, das empresas, mas também a nível interno, na capacidade de ouvir, agir e, dessa forma, defender verdadeiramente a profissão", explica em comunicado.

A candidatura de José Araújo assenta em especial em quatro pilares: reconhecimento - tanto por parte das empresas que contratam os serviços -, respeito das entidades públicas em relação ao trabalho desenvolvido, regulação com orientação técnica e rigor no desempenho profissional, e resiliência da contabilidade face à fiscalidade.

"Ao querermos dignificar e valorizar a Ordem e os Contabilistas, não podemos deixar de considerar pilares estratégicos. Desde logo, voltar a ter a contabilidade no centro da economia, algo que não se verifica e que é fundamental recuperar. E apenas será possível se a classe for respeitada pelo poder político, aspeto descurado nos últimos anos e que resulta em graves implicações no trabalho de todos aqueles que dignificam diariamente a profissão. Mas para isso é também imperativo que se sinta um reconhecimento por parte do tecido empresarial, ciente do papel dos contabilistas no sucesso das organizações, ao invés do atual afastamento dos centros de decisão. Por fim, também é decisivo olhar para o interior da Ordem, e assumir uma função de regulação, que não se tem verificado, com consequências dramáticas para a reputação de toda a classe", explica José Araújo, em comunicado.

Atualmente, Paula Franco é bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, ocupando o cargo desde 2018.