José de Mello Saúde aprova distribuição de 13,5 milhões em dividendos

Os acionistas da José de Mello Saúde, reunidos em assembleia-geral, aprovaram esta terça-feira a distribuição de 13.500.000 euros em dividendos, foi esta terça-feira comunicado ao mercado.

“A José de Mello Saúde informa que na assembleia-geral anual realizada hoje, [foi aprovada] a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação, nos termos da proposta em causa, do resultado líquido das contas individuais no valor de 29.554.175,64 euros, 14.100.000 euros serão aplicados em dividendos antecipados, 13.500.000 euros em dividendos, 1.477.708,78 euros em reserva legal e 476.466,86 euros em resultados transitados.

Adicionalmente, os acionistas da José de Mello Saúde aprovaram os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas de 2017, bem como a atribuição de “um voto de confiança e louvor” aos membros do conselho fiscal e ao revisor oficial de contas.

O lucro consolidado da José de Mello Saúde totalizou 22,8 milhões de euros no ano passado, uma descida de 1,1 milhões de euros em relação a 2016, divulgou a empresa, em 30 de abril, à CMVM.

“Como reflexo do forte investimento ocorrido durante o ano de 2017, e consequente aumento dos custos financeiros, os resultados financeiros foram negativos em 10,5 milhões de euros (um agravamento 1,6 milhões face a 2016). Desta forma, o resultado líquido da José de Mello Saúde foi de 22,8 milhões de euros, um decréscimo anual de 1,1 milhões de euros (-4,6%), face a 2016”, lê-se no relatório divulgado na altura.

No ano passado, os proveitos operacionais atingiram 637,4 milhões de euros, um crescimento de 8,7% face a 2016.

Na atividade privada, o aumento foi de 9,9% relativamente ao ano anterior, totalizando 408 milhões de euros, enquanto no setor público os proveitos operacionais foram de 227 milhões de euros, mais 4,4% face ao ano anterior.

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 72,0 milhões de euros, mais 5,3% face a 2016, “resultado do crescimento da atividade assistencial”, refere a José de Mello Saúde.

O investimento consolidado da José de Mello Saúde foi de 203 milhões de euros em 2017.