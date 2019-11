José Luís Arnaut faz elogios rasgados a Pedro Nuno Santos pelo novo aeroporto

O ex-governante do PSD José Luís Arnaut faz rasgados elogios a Pedro Nuno Santos, o atual ministro das Infraestruturas, por ter conseguido avançar no processo que, em princípio, levará à construção do futuro aeroporto do Montijo, integrado no esquema Portela +1.

Em entrevista conjunta ao Jornal de Negócios e à Antena 1, que será divulgada na íntegra na segunda-feira, 18 de novembro, o atual chairman (presidente não executivo) da ANA – Aeroportos de Portugal, responsabiliza o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, pelo atraso desse aeroporto.

Arnaut, advogado de profissão, foi ministro-adjunto do antigo primeiro-ministro, José Manuel Durão Barroso, e ministro das Cidades e da Administração Local do governo seguinte, de Pedro Santana Lopes, diz agora que Pedro Nuno Santos foi um elemento-chave para desbloquear o impasse em que se encontrava o projeto aeroportuário do Montijo.

Em todo o caso, o projeto Montijo continua de certa forma bloqueado por questões de ordem ambiental. Não há ainda uma decisão definitiva sobre o tema.

Segundo avança o Negócios online, Arnaut diz que “o ministro Pedro Marques andou a empatar sem tomar uma decisão”, mas “em três meses com o ministro Pedro Nuno Santos, recuperámos três anos perdidos” afirma na Conversa Capital (o referido espaço de entrevista).

Segundo o mesmo artigo, Arnaut considera que “quando se é ministro há duas palavras que tem de se saber dizer. Uma é não, a outra é sim. E ele sabe dizer não quando é não e sabe dizer sim quando é sim. E quando é sim, é sim”, referindo-se a Pedro Nuno Santos.

A ANA está a agora a estudar as medidas de mitigação dos impactos ambientais propostos pela Agência Portuguesa do Ambiente para a construção do aeroporto, mas acredita que “o Montijo vai mesmo acontecer”, diz o Negócios.

Elogiado agora por um alto quadro do PSD, Pedro Nuno Santos, que pertence ao círculo mais próximo do atual primeiro-ministro António Costa, foi o homem responsável por coordenar os trabalhos da geringonça, que permitiu ao PS governar com o apoio da CDU e do BE entre 2016 e 2019. Pedro Nuno Santos situa-se na ala mais à esquerda do PS.