José Theotónio. “Não sei se há novo aeroporto em 2022”

A discussão sobre as alterações à nova legislação do alojamento local (AL), em vigor há uma semana, arrefeceu. Mas o dossiê ainda é polémico e José Theotónio, CEO do grupo hoteleiro Pestana, é um dos que critica a solução política, considerando que grande parte das medidas aprovadas pelo Parlamento pecam por serem “demasiado tímidas”.

O empresário faz um diagnóstico duro e assertivo. Theotónio deixa no ar a ideia de que ficaram pontas soltas e houve falta de vontade governamental: “Não houve a disponibilidade ou coragem para ir mais longe”, uma vez que “existem aspetos que ficaram por resolver”, disse ao Dinheiro Vivo, à margem da XII Conferência Anual do Turismo, organizada pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas.

Mais: “Não pomos nunca de parte a possibilidade de abraçar novas experiências. O que não faremos é aproveitar as brechas da legislação do alojamento local e abrir unidades hoteleiras por essa via, contornando a lei”. José Theotónio não cede um milímetro na tese de que há “excesso de alojamento local” e, para o hoteleiro, não restam dúvidas. A explicação, e provavelmente a mais preocupante, é que “alguns deles são verdadeiros hotéis que se classificam como AL para fugir à lei hoteleira em algumas freguesias ou concelhos do nosso país”.

“Gargalos” do turismo

“A galinha dos ovos de ouro mata-se se os ‘gargalos’ que o turismo sofre não forem resolvidos”, enfatiza, acrescentando que o setor em Portugal continua a crescer em 2018, mas já não ao mesmo ritmo do ano anterior.

Os números daquele que é o maior grupo hoteleiro português sustentam a perceção: a taxa média de ocupação manteve-se nos 70%, com setembro a trazer boas notícias para os hotéis de cidade e também no Algarve. “O bom tempo no início de outubro ajudou a compensar algumas perdas verificadas no mês de julho”, explica.

Segundo José Theotónio, o grupo Pestana fechou o ano passado com um volume de negócios de 350 milhões de euros e, em 2018, estima um aumento de 10%.

O principal ponto crítico, advertiu, é o “estrangulamento” do aeroporto de Lisboa e é claro sobre qual é a sua preocupação: “Não sei se há novo aeroporto em 2022 e, mesmo que haja, já vem atrasado”. Por isso, o hoteleiro pede urgência no Montijo e deixa uma sentença: “Já assistimos neste ano a situações de grande dificuldade [em Lisboa] e no futuro será ainda pior”. “No turismo, principalmente na hotelaria, o que não é vendido hoje não se guarda para amanhã, perde-se”, lamenta.

As queixas são reiteradas, mas desta vez recaem sobre os recursos humanos. José Theotónio diz que é incompreensível que “não tenha havido ninguém para trabalhar na hotelaria neste verão”, com a taxa de desemprego a manter-se nos 6,8%, em julho, segundo os últimos dados do gabinete de estatísticas nacional.

Referindo-se ao quarto e último orçamento deste Governo, diz que “reduzir a discussão do que importa desenvolver-se no setor às verbas atribuídas às regiões [16,4 milhões de euros] parece pouco”.

O dirigente do grupo Pestana alertou ainda para a concorrência acesa de destinos como a Tunísia, Egito e Turquia e diz que é preciso “libertar fundos para a promoção” do destino Portugal. Apesar de, nos últimos anos, vivermos um dos nossos melhores momentos, frisa que “as flutuações são cíclicas”, chamando a atenção para alguns sinais de abrandamento na procura dos nossos principais mercados emissores – Reino Unido e Alemanha -, sobretudo devido à retoma do turismo nestes países da bacia do Mediterrâneo.

Por isso, neste momento, tudo o que sejam grande eventos que impliquem o alojamento de estrangeiros são um filão a explorar. Ainda que a Web Summit seja “muito melhor como fator de promoção do país do que para a hotelaria de cinco e quatro estrelas”, constata o empresário português.