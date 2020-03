Jovens empresários pedem acesso “otimizado e facilitado” às medidas de apoio

A Associação Nacional dos Jovens Empresários “congratula-se com o reforço das medidas de apoio às empresas anunciadas pelo Governo”, mas defende que é necessário “um grande esforço de divulgação e esclarecimento” para que “surtam efeito”. E algumas temáticas, como o novo regime de ‘lay-off’, revestem-se de “alguma complexidade”, pelo que “exigem uma cabal clarificação”. A instituição pede, ainda, acesso “otimizado e facilitado” aos vários instrumentos.

Em comunicado, a ANJE dá conta que vai criar um gabinete de crise para apoiar os seus associados, designadamente no esclarecimento das medidas avançadas pelo Governo para minorar os efeitos económicos da pandemia, mas avança, desde já, que vê com agrado a “flexibilização do acesso às linhas de crédito, com a extinção da obrigatoriedade de haver uma quebra de 20% na faturação, os diferimentos no cumprimento das obrigações fiscais e as moratórias no pagamento de créditos bancários”.

A entidade presidida por Alexandre Meireles pede, ainda, que o acesso aos apoios seja “otimizado e facilitado”, através da “desburocratização” do respetivo processo administrativo. “Neste particular, há que acautelar a situação das microempresas, que habitualmente não têm a mesma capacidade e os mesmos meios das grandes empresas para tirarem partido das linhas de crédito e dos incentivos fiscais”, defende a ANJE, que pede, ainda, que seja “facilitado e acelerado o acesso aos fundos do Portugal 2020”, dado que “é fundamental injetar liquidez no tecido produtivo”.

No comunicado, a Associação dos Jovens Empresários pede ainda ao executivo liderado por António Costa que “esclareça rapidamente” quais são os critérios que as empresas devem cumprir para poderem, beneficiar do sistema de moratórias no pagamento dos créditos, sublinhando que “vai solicitar uma audiência ao Governo, através de videoconferência” para discutir “estas e outras medidas” para minorar o impacto económico do novo coronavírus.

“Por fim, a ANJE apela ao Governo para que, caso a situação económica do país se agrave além do previsto, sejam tomadas medidas mais profundas de estímulo orçamental e isenção fiscal dirigidas às empresas, mesmo que isso implique diferir o processo de consolidação das contas públicas”, pode ler-se no comunicado.