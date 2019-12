Jovens que ganhem até 25.075 euros brutos por ano têm desconto no IRS

Os trabalhadores jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos e que ganhem um salário anual bruto (rendimento coletável) até aos 25.075 euros (cerca de 1791 euros brutos por mês assumindo 14 pagamentos no ano), vão ter um desconto parcial no IRS nos próximos dois anos (2020 e 2021), refere uma versão preliminar do Orçamento do Estado do ano que vem (OE2020), a que o Dinheiro Vivo (DV) teve acesso.

Mas há uma condição: para ter a isenção os jovens têm de ter o ensino secundário completo (12º ano) e ter feito um estágio profissional de pelo menos seis meses.

Este medida, que se destina a facilitar e a ajudar os jovens na entrada no mercado de trabalho, elevando um pouco o seu rendimento disponível, diz que “os rendimentos da categoria A, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS, nos dois primeiros anos de obtenção de rendimentos após o ano da conclusão de ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações”.

Este nível 4 é o “ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio profissional – mínimo de 6 meses”, segundo o governo.

A isenção em causa também tem limites financeiros. Ela é “aplicável a sujeitos passivos que tenham um rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite superior do quarto escalão do n.º 1 do artigo 68.º”, isto é, como referido, só dá para jovens com rendimentos anuais do trabalho até 25.075 euros.

No primeiro ano, a isenção prevista equivale a 20% do rendimento, com um limite máximo de desconto de 5 vezes o Indexante de Apois Sociais (o IAS deve ser 438,8 euros em 2020), ou seja, a isenção não pode ir além de 2194 euros.

No segundo ano, o desconto será de 10%, com um limite de 2,5 IAS, isto é, 1097 euros no máximo.

No documento preliminar, as Finanças dizem ainda que “a isenção prevista nos números anteriores só pode ser utilizada uma vez pelo mesmo sujeito passivo e depende da submissão através do Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte ao primeiro ano de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos, de certificado comprovativo da referida conclusão”.

