JPMorgan passa a ter participação qualificada na Jerónimo Martins

A JPMorgan Asset Management Holdings passou a deter, direta e indiretamente, uma participação qualificada de 2,01% na Jerónimo Martins, foi comunicado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A “Jerónimo Martins informa que, no dia 3 de junho de 2019 [hoje], a JPMorgan Asset Management Holdings Inc. lhe comunicou que passou a deter direitos de voto correspondentes a 2,01% do capital social da Jerónimo Martins, um valor superior ao limite de participação de 2%”, lê-se na informação remetida ao mercado.

A JP Morgan passou assim a deter 1,90% de direitos de voto associados a ações e 0,11% detidos através de instrumentos financeiros.

Na sessão de hoje da bolsa, a Jerónimo Martins subiu 0,70% para 13,72 euros.