Juan Guaidó vai participar nas Conferências do Estoril

É a mais recente novidade do cartaz das Conferências do Estoril. O evento que arranca na próxima segunda-feira no campus da Universidade Nova em Carcavelos vai contar com uma intervenção de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela.

A organização alerta, porém, que a participação de Guaidó, que vai acontecer via internet, ainda está sujeita a confirmação, dependendo de condições técnicas.

A intervenção do Presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela e Presidente Interino nomeado pela mesma Assembleia Nacional, como é descrito no programa oficial das Conferências, está agendada para o primeiro dia do evento, 27 de maio, às 20h00.

Guaidó, que no início do mês organizou um golpe de Estado falhado na Venezuela, vai “analisar a luta de poder e o estado de paralisia económica” que o país vive, numa conversa moderada por Nuno Rogeiro.

A sexta edição das Conferências do Estoril decorre entre os dias 27 e 29 de maio em Carcavelos. Além de Guaidó são aguardadas as intervenções de nomes como Sérgio Moro, Ministro da Justiça do Brasil, e de cinco prémios Nobel, incluindo o laureado em 2018 com o Nobel da Paz, Denis Mukwege.