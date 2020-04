Juiz adia decisão sobre cogumelos, covid pressiona negócio

Volta a parar o processo de recuperação da Sousacamp, que espera há meses a entrada do fundo CoRe Restart para recuperar a viabilidade do maior produtor de cogumelos da Península Ibérica. O que se previa um negócio relativamente simples, depois de merecer o acordo dos principais credores, volta a estar em risco devido à crise económica provocada pela Covid-19.

Ontem, o Tribunal de Bragança, juízo de Vila Flor, suspendeu o processo de insolvência da Varandas de Sousa, empresa que lidera a produção de cogumelos frescos em Portugal, com os prazos congelados no âmbito das medidas excecionais motivadas pela pandemia – que aplica o regime das férias judiciais aos atos processuais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos a correr nos tribunais judiciais. E até que o tribunal volte a este assunto, para o que ainda não há data determinada ou sequer expectável, fica tudo parado como manda a lei.

Isto acontece num altura em que o negócio estava em discussão entre os bancos credores da empresa (Novo Banco e Caixa Agrícola, que em conjunto com o Instituto de Financiamento Agrícola e Pescas somavam um total de 60 milhões de dívida a haver, dos quais 40 milhões seriam perdoados, de acordo com o plano de recuperação) e o fundo de capital de risco CoRe Restart. “Os bancos estavam em negociações para vender os seus créditos na empresa ao fundo, com desconto, por acreditarem que só um fundo especializado em restruturação permitirá salvar o maior produtor português de cogumelos frescos”, explica fonte próxima do processo.

Perante a nova conjuntura, o fundo quer renegociar com os bancos uma solução que permita acelerar o negócio para entrar na empresa e avançar com a reestruturação, tendo inclusivamente proposto que os bancos credores possam avançar linhas de financiamento à Sousacamp com contornos e condições semelhantes às que o governo desenhou para as restantes empresas – e a que esta, pela sua condição de insolvência e pelas dívidas acumuladas, não pode recorrer. Mas até agora estes não têm mostrado abertura para tal.

Acontece que, se a situação da Sousacamp já se vinha a complicar por efeito da Covid-19, como tem acontecido com milhares de empresas por todo o país – neste caso, trata-se de uma empresa que abastece quase em exclusivo as prateleiras das principais cadeias de supermercados nacionais (do Continente ao Pingo Doce, com quotas de mercado que ultrapassam os 80%) e cujas vendas têm oscilado brutalmente -, um novo adiamento das decisões tem um efeito ainda mais destruidor de valor.

Tratando-se de uma indústria que se encontra em processo de recuperação, não tem acesso aos instrumentos lançados pelo governo pera ajudar as empresas a ultrapassar esta crise, nomeadamente linhas de crédito ou lay-off, ao qual já recorreram 22 mil companhias para aliviar a tesouraria.

Sem prazo para se resolverem essas questões, há ainda outras pontas soltas que põem em causa o negócio e o futuro da Sousacamp. Entre elas está a aprovação do plano de reestruturação no âmbito da entrada da CoRe Restart, dependente de um acordo sobre um conjunto de garantias bancárias de que o IFAP é credor sobre o Novo Banco e que tem de ser viabilizado pelo fundo, o que ainda não aconteceu. Ainda assim, para resolver problemas de tesouraria, a CoRe já emprestou à massa insolvente 1,75 milhões de euros para ajudar a resolver necessidades de tesouraria urgentes, incluindo o pagamento de salários aos 430 trabalhadores desta indústria – que voltam a estar em risco.

Com uma previsão de paragem de dois meses em tribunal, terão de ser o fundo e os bancos credores a apressar agora uma solução que viabilize o futuro do rei dos cogumelos. Caso contrário, a Sousacamp pode bem vir a ser vítima desta pandemia.