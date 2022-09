Julho de recordes para o turismo com receitas 27,6% acima de 2019

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

A elevada procura turística no pico do verão fizeram de julho um mês de recordes para o setor, quer em dormidas e número de hóspedes quer em receitas amealhadas. No sétimo mês do ano, os proveitos totais nos alojamentos turísticos - que somam ao alojamento aos outros gastos inerentes à estadia dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - totalizaram 682,1 milhões de euros, uma subida de 131,9% face a período homólogo, revelam os dados divulgados esta quarta-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Também os proveitos de aposento cresceram 138,8%, em comparação com 2021, para 535 milhões de euros. Em ambos os casos, verificou-se um crescimento de 27,6% face a julho de 2019.

No acumulado dos primeiros sete meses do ano, os resultados também são positivos."Os proveitos acumulados no período de janeiro a julho de 2022 cresceram 239,4% no total e 242,9% nos relativos a aposento (+10,0% e +11,0%, face a igual período de 2019, respetivamente)", adianta o INE.

Foi à boleia do aumento dos preços que as receitas neste segmento superaram o pré-pandemia. O gabinete estatístico adianta que os alojamentos venderam mais caro, com um rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) de 86,1 euros em julho e um rendimento médio por quarto ocupado (ADR) de 127,2 euros, ou seja, subidas de o 23% e 19%, respetivamente, olhando para 2019.

O governo já tinha aplaudido os resultados do turismo de julho, que destacou como sendo "o melhor mês de sempre em número de hóspedes e de dormidas".

O gabinete estatístico tinha adiantado, nas estatísticas rápidas divulgadas no final de agosto, o sucesso das contas do turismo no sétimo mês do ano. Em julho, o alojamento turístico registou 8,6 milhões de dormidas e três milhões de hóspedes, ou seja, aumentos de 6,3% e 4,8%, respetivamente, face ao mesmo mês de 2019.

O mercado interno cresceu 15,8%, face a 2019, contribuindo com 2,9 milhões de dormidas e os turistas estrangeiros, totalizaram 5,7 milhões de dormidas, tendo atingido, pela primeira vez, o mesmo nível de 2019.

Algarve foi a única região que ainda não igualou dormidas de 2019

Olhando para o mapa nacional, todas as regiões registaram um crescimento no número de dormidas superior a 2019 à exceção do Algarve, que esteve ainda -4,5% aquém de 2019.

A Madeira liderou com o crescimento de dormidas mais expressivo do país (+21%), seguindo-se o Norte (+14,9%) e Centro (+10,6%).

No total, o Algarve concentrou 33,1% das dormidas realizadas em julho, seguindo-se Lisboa (22,7%), o Norte (15,6%), a RA Madeira (10,5%) e o Centro (10,0%).

Também a taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico foi superior a 2019, fixando-se em 60,6% (59,9% no pré-pandemia).

Entre janeiro e julho, os alojamento turístico somou 15,5 milhões de hóspedes e 40,9 milhões de dormidas. As dormidas ficarram ainda 4,4% abaixo de 2019, no somatório dos sete primeiros meses do ano, à conta da queda das dormidas de estrangeiros (-9,4%). Por outro lado, o mercado interno continua a dar cartas com um crescimento 7,8% acima do pré-pandemia.

Notícia atualizada às 11h46