Juncker avisa Reino Unido que o tempo está a esgotar-se

O presidente da Comissão Europeia reagiu à decisão da Câmara dos Comuns em rejeitar o acordo para a saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. Jean-Claude Juncker disse, num comunicado, lamentar o desfecho da votação. E considera que “o risco de uma saída desordenada do Reino Unido aumentou após a votação desta noite”.

Juncker salientou que a Comissão Europeia quer evitar esse cenário. Mas realçou que Bruxelas “continuará o seu trabalho de contingência para ajudar a assegurar que a União Europeia está totalmente preparada” para uma saída desordenada.

O presidente da Comissão Europeia reitera que o entendimento alcançado com o governo de Theresa May, e rejeitado no parlamento britânico, “é um compromisso justo e o melhor acordo possível”. E não mostra intenção de negociar uma nova solução, dizendo que esse acordo “é a única forma de assegurar uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia”.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn

