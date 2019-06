Juro de créditos para educação e saúde baixa. Para carros usados sobe

Nos créditos para a educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, os bancos não poderão cobrar uma taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) superior a 6,2% no terceiro trimestre. O valor publicado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) representa uma descida de duas décimas face aos três meses anteriores.

Já para outros créditos pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) a TAEG máxima é de 13,6%, mantendo o mesmo valor do segundo trimestre.

No crédito automóvel há variações para cima e para baixo dependendo do tipo de contrato: para os carros novos um contrato de locação financeira ou ALD não pode ultrapassar os 4,7%, tratando-se do valor mais baixo de sempre; no caso dos usados, a taxa máxima é de 6%, uma subida de uma décima face ao trimestre anterior.

As taxas máximas aplicadas aos cartões de crédito mantiveram-se nos 16,1%, o mesmo valor para quem ultrapassar o montante permitido de crédito (descoberto).

Como se calculam as taxas máximas