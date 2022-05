Juros da dívida da Alemanha a dez anos acima de 1% pela primeira vez desde 2014

Segundo a Bloomberg, as obrigações alemãs as 10 anos subriram 1,019%, contra 0,963% na terça-feira. © Photo by DANIEL SORABJI / AFP

Os juros da dívida alemã a 10 anos subiram esta quarta-feira acima de 1%, um máximo desde 2014, num dia em que o mercado está à espera das decisões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Segundo dados da Bloomberg, as obrigações alemãs a dez anos, consideradas as mais seguras da Europa, subiram na manhã desta quarta-feira para 1,019%, contra 0,963% na terça-feira.

É necessário recuar até 24 de setembro de 2014 para encontrar obrigações alemãs a terminaram acima de 1%.

Os juros das dívidas soberanas voltaram a subir esta quarta-feira, dia em que termina a reunião de dois dias da Fed, depois da qual se espera que anuncie uma subida agressiva das taxas de juro.

Os peritos esperam uma subida de meio ponto percentual, apesar de a economia dos EUA ter registado a primeira contração no primeiro trimestre desde o início da pandemia.

Neste contexto, os juros da dívida dos EUA a 10 anos também estavam a subir hoje de manhã, para 2,072%, embora nos dias anteriores tenha ultrapassado 3%.

Além de Portugal, cujos juros a 10 anos estavam acima de 2%, em máximos desde junho de 2018, nos outros países periféricos da zona euro, os juros das dívidas de Espanha, Grécia e Itália subiam respetivamente para 2,072%, 3,386% e 2,918%.

Os juros das dívidas soberanas têm vindo a subir desde o início do ano no mercado secundário, na perspetiva de que os principais bancos centrais aumentem as taxas de juro para conter a inflação.