Juros do crédito à habitação acima dos 2% pela primeira vez em seis anos

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação fixou-se em 2,01% em agosto, ultrapassando os 2% pela primeira vez desde maio de 2016, revelam os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta terça-feira, 4. Já nos novos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média aumentou para 7,93% (7,88% em julho).

Segundo as estatísticas do banco central, no oitavo mês do ano os bancos emprestaram menos 111 milhões de euros do que em julho a particulares, totalizando 1855 milhões de euros em novos empréstimos. O montante dos empréstimos para crédito à habitação também caiu para 1205 milhões de euros, ou seja, menos 143 milhões de euros em comparação com o mês anterior.

"Nas novas operações de empréstimos à habitação concedidos em agosto, 69% do montante correspondeu a contratos com um prazo de fixação inicial de taxa de juro inferior a 1 ano, e apenas 7% com um prazo superior a 10 anos. A média da área do euro é de 18% e 57%, respetivamente", indica o BdP.

Também o montante dos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas caiu 173 milhões de euros, para 1297 milhões de euros. "Numa análise por escalão de montante mostra que foram emprestados 820 milhões de euros nos empréstimos até 1 milhão de euros (920 milhões de euros em julho) e 478 milhões de euros nos empréstimos acima de 1 milhão de euros (550 milhões de euros em julho)", adianta.

A taxa de juro média dos empréstimos concedidos às empresas também subiu, fixando-se em 2,75% (2,63% em julho).

O BdP adianta ainda que os depósitos de particulares subiram 270 milhões em agosto, para 4124 milhões de euros. Já os novos depósitos de empresas totalizaram 801 milhões de euros.