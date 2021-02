Juros do crédito à habitação desceram em janeiro. Prestação mensal mantém-se nos 227 euros

Aluguer e venda de casas credito habitacao leonel de Castro 24/09/02

O mês de janeiro trouxe uma nova descida às taxas de juro implícitas no crédito à habitação. No arranque do ano, esta taxa desceu aos 0,873%, um recuo de 2,4 pontos base face ao mês de dezembro. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,790% em dezembro de 2020 para 0,744% em janeiro de 2021, indica o INE.

No caso do crédito para aquisição de habitação, a taxa de juro para o total dos contratos desceu para 0,892%, um recuo de 2,3 p.b face a dezembro. Nos contratos celebrados nos últimos três meses a taxa de juro para este tipo de financiamento fixou-se em 0,741%.

Tendo em conta a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação manteve-se nos 227 euros. Deste valor, 41 euros (18%) são correspondentes a pagamento de juros e 186 euros (82%) a capital amortizado. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação desceu 9 euros, para um valor de 285 euros.

No mês passado, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 199 euros face a dezembro, fixando-se nos 55 286 euros. Já no caso dos contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida subiu 212 euros, para os 113 233 euros.