Juros dos depósitos valem cada vez menos no orçamento das famílias

Os ordenados e salários voltaram a representar mais de metade do rendimento disponível das famílias portuguesas no ano passado. É a proporção mais elevada em oito anos.

Desde 2011 que o peso tinha descido abaixo dos 50%. Uma evolução que não será alheia à moderação salarial durante a estada da troika em Portugal, bem como o “enorme aumento de impostos” anunciado por Vítor Gaspar para 2012. Foi, de resto, nesse ano que os ordenados e salários em percentagem do rendimento disponível mais peso perderam, encolhendo para 47,5%. A partir daí foi aumentando gradualmente, atingindo os 50,3% em 2018.

Também o rendimento médio das famílias atingiu no ano passado o valor mais elevado da série do Instituto Nacional de Estatística (INE) que recua a 1995. Em 2018, o montante que, em média, cada agregado familiar tinha para gastar ou para poupar atingiu os 33 205 euros, representado um aumento de 3,5% face a 2017.

Mas numa altura em que se discute o eventual englobamento dos rendimentos prediais no IRS, importa também perceber o contributo dessas fontes para o rendimento disponível das famílias portuguesas.

No programa para a legislatura, o governo refere que o objetivo é “caminhar no sentido do englobamento dos diversos tipos de rendimentos em sede de IRS, eliminando as diferenças entre taxas”, uma formulação suficientemente vaga para que o primeiro-ministro, António Costa, tenha falado em “especulação” no primeiro debate quinzenal da legislatura, referindo que ainda não estavam definidos que “tipo de rendimentos seriam englobados”.

Os rendimentos de propriedade, de acordo com os dados do INE, totalizaram mais de 11,7 mil milhões de euros em 2018. Nesta categoria de rendimentos entram os juros (depósitos, empréstimos, títulos de dívida), os rendimentos distribuídos das sociedades (dividendos e levantamento de rendimentos de empresas) e as rendas (sobre terrenos e sobre ativos no subsolo como jazigos mineiros ou de combustíveis fósseis).

Nesta rubrica não estão considerados os rendimentos recebidos pelas famílias relativos ao arrendamento de imóveis. Os últimos dados da Autoridade Tributária referentes a 2017 indicam que mais de 590 mil contribuintes optaram pelo englobamento das rendas no IRS com um valor reportado de 1,94 mil milhões de euros.

Juros perdem peso

À semelhança dos lucros de rendas, também os juros de depósitos pagam uma taxa liberatória de 28%, retida na fonte pela entidade bancária.

Mas é uma categoria de rendimentos que tem perdido peso no orçamento das famílias portuguesas: no ano passado, o rendimento foi de 2,8 mil milhões de euros, representando uma queda de 4,4% face a 2017. O trambolhão foi maior em 2015 e 2016, quando os juros recebidos pelas famílias foi de 3,7 mil milhões de euros, representando uma queda de 26%.

A evolução dos últimos anos acompanha o trajeto das taxas de juro dos depósitos em Portugal. Por exemplo, em 2007 os rendimentos em juros ultrapassaram os 7,9 mil milhões de euros, quando a remuneração dos depósitos a mais de um ano chegaram a 4,79%. No ano passado, a taxa de juro paga para novos depósitos pelos bancos portugueses nunca ultrapassou os 0,29%.

Já os dividendos recebidos (por detenção de ações de sociedades) têm mantido uma evolução sem grandes alterações nos últimos anos.