Justiça chamada à Caixa. Parlamento quer créditos ruinosos investigados

Foi em comunhão e com o sentimento de dever cumprido que os 17 deputados da comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) saíram ontem do Parlamento. Produziram um relatório com conclusões duras, e agora apelam à atuação “célere” da justiça. Depois de seis meses em busca da verdade, haverá consequências?

“Ninguém compreenderia” se não houvesse, declarou, no Parlamento, João Almeida, deputado do CDS e autor do elogiado relatório da Comissão (pela primeira vez em inquéritos à banca o documento foi aprovado por unanimidade).

No último episódio da série transmitida pela AR TV desde fevereiro, e que será lembrada pela “memória seletiva e intermitente” de alguns protagonistas, o tom foi de apelo ao Ministério Público, que herda agora o guião. “Houve indícios da potencial prática de diversos tipos de crimes, e isso num Estado de direito não pode ser indiferente e não pode passar do tempo.”

O deputado relator destacou que “agora é o tempo das consequências, os factos e as responsabilidades terem consequências ao nível da justiça”.

João Almeida não foi o único a invocar a espada e a balança. Cecília Meireles, do CDS, lembrou que a Comissão “não é a polícia, nem o tribunal”. E que, face aos indícios de possíveis crimes, os deputados esperam “que os restantes órgãos de soberania funcionem”.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, lembrou que o relatório da Comissão vai ser enviado ao Ministério Público “com a indicação clara para a investigação de práticas criminais”.

Problema não resolvido

Esta foi a oitava comissão de inquérito à banca no espaço de uma década. Só a CGD já enfrentou três. Nesse período, o Estado injetou quase 24 mil milhões de euros nos bancos portugueses.

E apesar de todas as medidas tomadas pelo sistema nos últimos anos para evitar novos descalabros, ainda há dúvidas sobre a saúde do setor financeiro. Cecília Meireles sublinhou, na sessão parlamentar de ontem, que no inquérito à Caixa foi possível detetar “padrões pouco racionais na concessão de crédito”, e que esse é um “problema que ainda hoje não está resolvido”.

Isto numa semana em que o Banco de Portugal publicou a lista dos grandes devedores da banca, que apesar de não desvendar nomes, revelou que as instituições financeiras acumularam perdas de muitos milhões de euros com créditos concedidos sem garantias.

Ainda na sessão parlamentar de ontem, a última da legislatura, os deputados aprovaram uma resolução do PSD que recomenda ao governo uma auditoria independente ao Novo Banco, relativa ao período que se seguiu à resolução do antigo BES. O objetivo é escrutinar operações como a concessão de créditos, venda de ativos ou perdões de dívida.

Face a este retrato, Cecília Meireles concluiu que “ninguém terá o atrevimento de dizer” que este inquérito à Caixa que agora terminou será o último exame do Parlamento aos bancos portugueses.