Justiça congela 2,5 mil milhões por suspeitas de branqueamento de capitais 

Em 2019, foram congelados mais de 2,5 mil milhões de euros por suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo. A notícia é avançada na edição deste domingo do jornal Público, que cita dados da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com o diário, até 31 de outubro foram suspensas 518 operações bancárias. No ano anterior tinham sido registadas 143 suspensões. Já o valor das transações congeladas também disparou face a 2018. Em dólares, o valor das transações suspensas ao longo de 2019 ultrapassou os dois mil milhões. Já em euros, foram congelados 751 milhões. Tudo somado e convertido em euros, ultrapassa o montante de 2,5 mil milhões.

Também cresceram, face aos anos anteriores, as comunicações de operações suspeitas à Polícia Judiciária e ao DCIAP. Até ao final de outubro, foram reportadas mais de sete mil operações suspeitas, que comparam com as 5700 do ano anterior.