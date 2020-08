Kaizen Gaming distinguida na promoção de jogo responsável

A Kaizen Gaming, empresa que detém a casa de apostas desportivas e de casino online Betano, ganhou três prémios nos EGR Awards para Marketing e Inovação, destacando-se o prémio de Inovação em Apostas Desportivas para Jogo Responsável.

O RG-AID (Artificial Intelligence Detection system for Responsible Gaming) da Kaizen analisa padrões de jogo e aplica vários níveis de alertas que são depois enviados aos agentes especializados em jogo responsável da marca para avaliação e assistência.

O programa foi desenvolvido internamente e tem “registado uma impressionante taxa de sucesso na deteção de casos problemáticos”, frisa a empresa em comunicado. Menos de 1% dos utilizadores da Betano e da Stoiximan – marcas da Kaizen Gaming – apresentam problemas de jogo, adianta.

A empresa venceu também o prémio para Campanha de Marketing de Casino e de Campanha de Marketing de Responsabilidade Social,

A Kaizen Gaming tem presença em Portugal, Alemanha, Roménia e Brasil, com a marca Betano, e na Grécia e Chipre, com a Stoiximan, contando com mais de 400 mil jogadores ativos em toda a sua operação.