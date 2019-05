KLM anuncia primeira fábrica europeia de combustível aéreo sustentável

A companhia de aviação holandesa KLM Royal Dutch Airlines anunciou esta sexta-feira que se comprometeu, por um período de 10 anos, com o desenvolvimento e a aquisição de 75.000 toneladas anuais de combustível de aviação sustentável. “A KLM é a primeira companhia aérea do mundo a investir em combustível de aviação sustentável a esta escala. A SkyNRG, líder global em combustível aeronáutico sustentável (SAF), vai desenvolver a primeira fábrica dedicada da Europa à produção de SAF em Delfzijl (Holanda)”, anunciaram as empresas em comunicado.

Na pratica, explicaram, a nova unidade de produção vai especializar-se na produção de SAF, bio GPL (gás bio liquefeito do petróleo) e nafta, utilizando principalmente desperdícios regionais e fluxos de resíduos como matéria-prima. A fábrica vai ser a primeira do género no mundo, garantem. A sua construção tem abertura prevista para 2022. A partir desse ano, a nova fábrica produzirá anualmente 100.000 toneladas de SAF, além de 15.000 toneladas de bioGPL como subproduto. Isso significa uma redução de 270.000 toneladas de CO2 anuais para a indústria da aviação.

“O combustível de aviação sustentável é uma opção necessária de curto-prazo que a indústria da aviação comercial tem para reduzir as suas emissões de CO2 também no curto-prazo, além da renovação da frota e dos ganhos de eficiência operacional. No entanto, não há querosene sustentável suficiente a ser produzido atualmente. A nova unidade de produção é um projeto da SkyNRG, chamado DSL-01, e vai dedicar-se à produção de combustível aeronáutico sustentável”, refere o comunicado.

As empresas envolvidas no projeto sublinham que as matérias-primas utilizadas na produção vão incluir desperdício e fluxos de resíduos, como o óleo de cozinha usado, proveniente predominantemente de indústrias regionais. A unidade vai funcionar com hidrogénio sustentável, produzido usando água e energia eólica. “Graças a estas escolhas, este combustível de aviação sustentável oferece a redução de CO2 de um mínimo de 85% em relação a um combustível fóssil. O uso de SAF vai ainda contribuir para a diminuição significativa das partículas ultrafinas e emissões de enxofre”.

O Aeroporto Schiphol de Amesterdão está igualmente a investir no desenvolvimento desta unidade.

“A partir de 2022, a unidade vai produzir 100.000 toneladas anuais, das quais a KLM vai comprar 75.000 toneladas. Isso vai reduzir as nossas emissões de CO2 em 200 mil toneladas/ano, o que equivale às emissões libertadas por mil voos da KLM entre Amesterdão e o Rio de Janeiro”, assegura Pieter Elbers, Presidente e CEO da KLM.

“Enquanto pioneiros no campo do bio GPL, estamos satisfeitos por este projeto adicionar 15.000 toneladas de bio GPL à nossa oferta anual. Isso equivale a mais de 35.000 toneladas de redução de CO2”, concluiu Bram Gräber, CEO da SHV Energy, garantindo que “não haverá absolutamente nenhum uso de culturas alimentares na produção, tais como óleo de soja e óleo de palma”.