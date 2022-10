KLM com oferta para o inverno 30% acima do pré-pandemia

A Air France-KLM vai aumentar o número de voos de e para Portugal já no próximo inverno. O grupo franco holandês terá uma oferta 30% superior à de 2019, um incremento justificado pelo acréscimo de frequências entre o Porto e Amesterdão-Schiphol, que terá dois voos diários em ambos os sentidos - mais um voo do que no pré-pandemia. O grupo também irá reforçar as ligações de Lisboa ao seu hub com três ligações diárias (mais uma do que em 2019).

Esta oferta é complementada com a operação da Air France, que liga Lisboa e o Porto a Paris-Charles de Gaulle (CDG). A oferta para os meses de inverno conta ainda com os voos diretos em codeshare operados com a Delta Air Lines, a partir de Lisboa para Nova Iorque-JFK.

A programação de inverno arranca no próximo dia 28 de outubro e termina a 23 de março de 2023. Na sua operação global, o grupo franco holandês irá operar 163 destinos, sendo 92 europeurs e 71 intercontinentais.

Da lista de novidades constam Nantes em França, Rovaniemi na Finlândia, Aarhus na Dinamarca e Katowice na Polónia. Já os voos para Austin (Texas), nos Estados Unidos, inaugurados no verão, irão estender-se também ao período de inverno.