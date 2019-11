KPMG – desde a primeira hora com a Web Summit

Da atração de talentos ao apoio às start ups, passando pela presença nos diferentes palcos a KPMG vai ter uma presença quase omnipresente na Web Summit. Um evento ao qual a consultora está ligada desde o início.

Paddy Cosgrove tinha 26 anos quando apresentou a Anna Scally, partner da KPMG, o pitch do projeto do que viria a ser a Web Summit. O encontro deu-se ainda antes do primeiro evento que reuniu pouco mais de 400 pessoas, mas foi convincente ao ponto da KPMG decidir apoiá-lo desde então, tornando-se o primeiro corporate partner com que Paddy Cosgrove pôde contar. “É o exemplo de como uma grande empresa multinacional pode ligar-se a coisas novas”, admite Rui Hortelão, responsável de comunicação da KPMG Portugal, para quem a relação entre a consultora e o evento vai para além do lado institucional e do negócio: “É emocional”.

A história desse primeiro contacto acabou por moldar a forma como a KPMG encara a Web Summit. Entre edições, é feito um trabalho de acompanhamento e grande proximidade com as start ups que compõem o ecossistema de empreendedorismo nacional e internacional, numa ação que acaba por prolongar-se ao longo dos quatro dias do evento. “Queremos que o stand da KPMG seja um espaço de networking dentro da própria Websummit”, afirma Rui Hortelão que adianta que até quinta-feira serão 30 as start ups que irão apresentar os seus pitch no stand da consultora. Do total, apenas duas não são portuguesas e todas foram escolhidas tendo em conta a sustentabilidade e o potencial de sucesso apresentado. Até à apresentação na Web Summit, foram alvo de acompanhamento e trabalho de mentoring por parte da equipa da KPMG, num esforço que se prolonga durante os próximos dias. “Além de proporcionarmos o contacto entre clientes nossos, outros stakeholders e as start ups, a comitiva da KPMG – com mais de 50 pessoas – está presente no stand para facilitar e dar sequência ao networking”, assume o responsável da comunicação.

A história de Mada Seghete, a co-fundadora da Branch, ilustra bem o resultado da postura “hands on” por parte da KPMG: há três anos marcou presença em Lisboa quando a Branch ainda dava os primeiros passos e regressa agora como oradora e líder de um unicórnio. “É um exemplo tangível da forma diferenciada como a KPMG está na Web Summit”, afirma o responsável pela comunicação.

Além das atividades realizadas no stand, a KPMG e os seus convidados vão marcar presença nos diversos palcos da Web Summit. Já hoje, com Russ Shaw, fundador da Tech London Advocates, empresa líder de venture capital. Por seu turno, Diogo Sousa, um dos partners da KPMG Portugal vai moderar o debate sobre Crescimento Inclusivo na área de Corporate Innovation na quarta-feira. E, quinta-feira, Anna Scally – a partner que recebeu Paddy Cosgrove quando o evento era pouco mais do que uma ideia – estará no Money Conference Stage. No mesmo dia, Shivani Sopory, partner que lidera o grupo de tecnologias emergentes em Silicon Valley, será oradora no Corporation Innovation Summit Stage.

“Queremos trazer pessoas que possam trazer um valor acrescentado ao público alvo. Pessoas que tenham sensibilidade e consigam envolver-se neste ecossistema”, afirma o responsável da empresa.

A presença da KPMG na Web Summit fica ainda marcada pela parceria com a consultora BGI (Building Global Innovators) que, além de apresentar um estudo sobre o ecossistema de inovação nacional, irá realizar na quarta-feira uma espécie de “demo day”, e pela presença de uma equipa People Performancing Culture, cuja principal função é atrair talento. “Por aqui passam muitos estudantes e jovens empreendedores que por vezes têm uma boa ideia que, por vários motivos, têm dificuldade em concretizar. A KPMG pode dar-lhes futuro, quer seja através de emprego ou apoio ao projeto”, explica Rui Hortelão, para quem tão importante como atrair capital é atrair e reter pessoas.