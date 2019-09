Kristalina Georgieva nomeada diretora-geral do FMI

A búlgara Kristalina Georgieva tornou-se hoje a segunda mulher a ser nomeada diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), anunciou o Conselho de Administração da instituição em Washington.

Georgieva, 66 anos, era a única candidata ao cargo e beneficiou de uma mudança nos estatutos do FMI relativa ao limite de idade, permitindo que a sua candidatura fosse válida.

O seu mandato no FMI terá uma duração de cinco anos e começa em 01 de outubro.

Com a saída da francesa Christine Lagarde da liderança do FMI, após oito anos como o principal rosto da instituição com sede em Washington, nos Estados Unidos, Kristalina Georgieva foi no início de agosto a escolha da Europa para lhe suceder.

Kristalina Georgieva tem uma sólida experiência em finanças internacionais, beneficiando também do estatuto de mulher e cidadã de um país da Europa oriental.

No Banco Mundial, onde fez a maior parte da sua carreira e do qual se tornou diretora executiva em 2017, ganhou experiência no dossier do ambiente, ao desempenhar funções nas áreas do desenvolvimento sustentável, especialmente, questões agrícolas.

A economista também desempenhou o cargo de comissária europeia para a Ajuda Humanitária, entre 2010 e 2014, quando teve de substituir a inicial candidata da Bulgária.